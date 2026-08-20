Сьогодні 20 серпня 2026: яке свято та день в історії

20 серпня 1627 року вийшов перший словник української мови. 1941-го Гітлер видав декрет про створення райхскомісаріату Україна. 1968 року війська СРСР окупували Чехословаччину, щоб придушити Празьку весну. У 1977-му в космос запустили зонд NASA “Вояджер-2″. У 1991-му Естонія проголосила незалежність, а по СРСР прокотилися мітинги проти “ГКЧП”. У 2014-му в японській Хіросімі сталася серія смертоносних зсувів через аномальну зливу.

Свята та пам’ятні дати 20 серпня

20 серпня – Міжнародний день медичного транспорту.

Також сьогодні: День віртуальних світів, Всесвітній день ліні, Всесвітній день москітів.

20 серпня в історії

20 серпня (дата приблизна) 1627 року вийшов перший словник української мови “Лексіконъ славенорωсскїй альбо Именъ тлъкованїє”. Докладніше.

20 серпня 1884 року народився Омелян Ковч – український греко-католицький священник, відомий як священник Майданека. Докладніше.

20 серпня 1941 року Гітлер видав декрет про створення райхскомісаріату Україна. Докладніше.

20 серпня 1968 року розпочалася так звана операція “Дунай” – по суті, окупація військами СРСР та країн Варшавського договору Чехословаччини. Докладніше.

20 серпня 1977 року в космос запустили зонд NASA “Вояджер-2” (при цьому “Вояджер-1” полетів пізніше – 5 вересня).

“Обидва зонди подорожували до Юпітера і Сатурна, причому “Вояджер-1” рухався швидше та досяг їх першим. Разом зонди багато чого розкрили про дві найбільші планети Сонячної системи та їхні супутники. “Вояджер-2″ також став першим і єдиним космічним апаратом, який пролетів поблизу Урана (у 1986 році) та Нептуна (у 1989 році), пропонуючи людству чудові краєвиди та розуміння цих далеких світів”, – нагадує NASA.

На борту кожного з двох “вояджерів” були послання із Землі ймовірним позаземним цивілізаціям – мідна фонографічна платівка “Звуки Землі”. Вона містила привітання 55 мовами та наукову інформацію про Землю й людство, а також послання світових лідерів (у тому числі президента США Картера). Крім того, на платівці записали музику різних часів і народів, зокрема, класичну, джаз та рок-н-рол, деякі звуки природи (наприклад, грім, спів птахів, прибій, звуки китів тощо).

У наш час обидва зонди вже вийшли за межі геліосфери та перебувають у міжзоряному просторі, але залишаються на зв’язку та забезпечують людство інформацією про віддалений космос.

“Два зонди “Вояджер” NASA стали, в певному сенсі, капсулами часу своєї епохи: кожен із них має восьмидоріжковий магнітофон для запису даних, у них приблизно в 3 мільйони разів менше пам’яті, ніж у сучасних мобільних телефонах, і передають дані вони приблизно в 38 000 разів повільніше, ніж інтернет-з’єднання 5G. Однак “вояджери” залишаються на передовій космічних досліджень. Керовані та експлуатовані Лабораторією реактивного руху NASA у Південній Каліфорнії, вони є єдиними зондами, які коли-небудь досліджували міжзоряний простір – галактичний океан, крізь який подорожує наше Сонце та його планети”, — зазначають у NASA.

20 серпня 1991 року під час Серпневого путчу в СРСР Верховна Рада Естонської РСР прийняла рішення про відновлення незалежності Естонії. Цього дня та наступної ночі розвивалися основні події, які стали вироком для “ГКЧП” та його організаторів. Докладніше.

20 серпня 2014 року в Японії відбулася серія смертоносних зсувів, які спричинив аномальний дощ – за день випала місячна норма опадів. Внаслідок стихійного лиха загинули 72 особи. Докладніше.

Церковне свято 20 серпня

20 серпня вшановують пам’ять пророка Самуїла. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 20 серпня сильний вітер, то залишок серпня буде непогожий.

Якщо йде дощ, то до кінця місяця дощитиме. Проте веселка після дощу – до сонячних днів.

Якщо вода в річках уже холодна, то спеки більше не буде.

Що не можна робити 20 серпня

20 серпня не можна ігнорувати страшні сни – це попередження.

Не можна стригти волосся та нігті.

День не підходить для знайомств – у тому числі ділових, а також – сватання та весілля.

Не можна ходити в ліс по одинці.