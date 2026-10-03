Сьогодні 3 жовтня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні день міста святкують Запоріжжя та Чернівці. 3 жовтня 1078 року в битві загинув Великий князь київський Ізяслав Ярославич – син Ярослава Мудрого. У 1789-му президент США Джордж Вашингтон проголосив четвер, 26 листопада, Днем подяки. У 1929-му Королівство Сербів, Хорватів і Словенців стало Югославією. У 1981-му завершилося Ірландське голодування, під час якого загинули десять членів ІРА. У 1990-му дві німецькі держави – ФРН і НДР завершили процес об’єднання. У 2022-му Сили оборони України звільнили Борову.

Свята та пам’ятні дати 3 жовтня

У першу суботу жовтня в Україні відзначають дні міст Запоріжжя та Чернівці. У світі – Міжнародний день розносника газет, Всесвітній день виготовлення листівок, Міжнародний день економних розваг, День цифрового скрапбукінгу.

На перші вихідні жовтня припадає Всесвітній день пішої ходьби.

3 жовтня – Всесвітній день грибників.

Також сьогодні: День технаря (або День техніків), Всесвітній день сільськогосподарської техніки, Всесвітній день смузі, Міжнародний день фетру.

3 жовтня в історії

3 жовтня 1078 року загинув Великий князь київський Ізяслав Ярославович. Докладніше.

3 жовтня 1789 року президент США Джордж Вашингтон проголосив четвер, 26 листопада, Днем подяки. Президент оприлюднив прокламацію, в якій назвав свято днем ​​”громадської подяки та молитви”, присвяченим “служінню Тому великому та славному, Який є Автором усіх благ, які були, є і будуть”.

“Після цього країна вперше відсвяткувала День подяки згідно з новою Конституцією. 3 жовтня 1863 року президент Лінкольн зробив традиційне святкування Дня подяки загальнонаціональним святом, яке відзначатиметься щорічно у листопаді”, – пише Національний архів США.

При цьому традиція святкувань подяки існувала в американських колоніях задовго до утворення США. Одне з найвідоміших таких святкувань відбулося в Плімутській колонії у 1621 році. Після першого врожаю колоністи влаштували триденне застілля разом із індіанцями – представниками народу вампаноаг. Саме ця подія згодом стала важливою частиною історії та міфології американського Дня подяки.

Поступово святкування трансформувалося та осучаснилося. Проте й зараз є одним із головних у Сполучених Штатах. Традиційно День подяки відзначають у родинному колі. А головними стравами для сімейної вечері в цей день є індичка з журавлиним соусом і пиріг із гарбузовою начинкою.

3 жовтня 1929 року Королівство Сербів, Хорватів і Словенців стало Югославією. Цього дня король Олександр I змінив офіційну назву держави. Докладніше.

3 жовтня 1981 року у в’язниці Мейз у Північній Ірландії завершилося семимісячне голодування засуджених членів Ірландської республіканської армії (ІРА). Докладніше.

3 жовтня 1990 року дві німецькі держави – ФРН та НДР об’єдналися. Докладніше.

3 жовтня 2022 року під час Харківського контрнаступу Сили оборони звільнили від окупантів селище Борова в Харківській області. Докладніше.

Церковне свято 3 жовтня

3 жовтня за новим церковним календарем православні вшановують пам’ять священномучеників Діонисія Ареопагіта, єпископа Афінського, пресвітера Рустика та диякона Єлевферія. Докладніше.

Народні прикмети

Сирий і туманний день – до погожої осені.

Якщо погода суха, то взимку буде мало снігу.

Якщо клен і береза ще не скинули листя повністю, то зима буде холодна.

Що не можна робити 3 жовтня

Не можна відмовляти коханим людям.

Не можна стригтися.

Не можна приймати непроханих гостей.

Не можна підіймати з землі кимось загублені гроші.