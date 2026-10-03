Винесли собаку з будинку: перші хвилини після удару КАБів по Харкову (відео)

Напередодні, 2 жовтня, ворог атакував Харків КАБами. Перші хвилини після атаки показали в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Ми надавали допомогу постраждалим та евакуйовували людей із небезпечних місць. Серед врятованих — наляканий собака, якого ми винесли з будинку та передали власникам», – розповіли копи.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області

Нагадаємо, КАБами по Харкову вдарили росіяни вдень 2 жовтня. «Прильоти» були по приватному сектору в Слобідському та Немишлянському районах. У Немишлянському бомба повністю зруйнувала приватний будинок, загинули дві людини. Близько 50 житлових будинків були пошкоджені або зруйновані, повідомляв мер Ігор Терехов. За останніми даними, постраждала 31 людина, серед них – двоє дітей.