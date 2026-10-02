По Харкову вдарив БпЛА: горить авто

Про влучання ворожого дрону по Харкову повідомив мер Ігор Терехов близько 16:40.

«Приліт» зафіксували у Київському районі. Внаслідок атаки горить автомобіль.

Нагадаємо, КАБами по Харкову вдарили росіяни 2 жовтня вдень. «Прильоти» були по приватному сектору в Слобідському та Немишлянському районах. У Немишлянському бомба повністю зруйнувала приватний будинок, загинула людина. Ще близько десяти будинків поруч пошкоджені. У Слобідському районі влучання було поміж приватними будинками, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Пошкоджені також офісні будівлі та навчальний заклад. Кількість постраждалих постійно зростала. Синєгубов інформував про 17 постраждалих.