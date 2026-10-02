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По Харкову вдарив БпЛА: горить авто

Події 16:44   02.10.2026
Вікторія Яковенко
По Харкову вдарив БпЛА: горить авто

Про влучання ворожого дрону по Харкову повідомив мер Ігор Терехов близько 16:40.

«Приліт» зафіксували у Київському районі. Внаслідок атаки горить автомобіль.

Нагадаємо, КАБами по Харкову вдарили росіяни 2 жовтня вдень. «Прильоти» були по приватному сектору в Слобідському та Немишлянському районах. У Немишлянському бомба повністю зруйнувала приватний будинок, загинула людина. Ще близько десяти будинків поруч пошкоджені. У Слобідському районі влучання було поміж приватними будинками, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Пошкоджені також офісні будівлі та навчальний заклад. Кількість постраждалих постійно зростала. Синєгубов інформував про 17 постраждалих.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2026 в 16:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про влучання ворожого дрону по Харкову повідомив мер Ігор Терехов близько 16:40.".