Знесли 30 сухих дерев: підсумки комунальників Харкова за місяць

У Харкові КП «Благоустрій» підбило підсумки робіт у вересні, повідомили у пресслужбі міськради.

Загалом за місяць працівники підприємства подрібнили 3 тис. куб. м гілок, видалили 1,4 тис. кв. м порослі та вивезли 8,5 тис. куб. м відходів з місць накопичення.

«Також комунальники провели санітарну очистку на 251 вулиці приватного сектору. Крім того, фахівці знесли 30 аварійних і сухих дерев та скосили траву на площі 62 га. На дитячих та спортивних майданчиках вони відремонтували 60 елементів благоустрою, ще понад 30 – пофарбували. Також вони відремонтували 140 та пофарбували 135 ПЕТ-контейнерів», – розповіли у мерії.

Також у вересні працівники інспекції провели попереднє обстеження 45 приватних домоволодінь, пошкоджених внаслідок ворожих атак.

Нагадаємо, жодної паніки наразі у харків’ян немає, констатував мер Ігор Терехов в етері нацмарафону. Він зазначив, що у місті наразі перебуває 1,4 млн людей, серед них – 225 тисяч переселенців. Терехов додав, що не спостерігають тенденції, щоб люди виїжджали. Навпаки – жителі повертаються, якщо є можливість. Міський голова також дуже обережно розповів про підготовку міста до зими. Каже: комунальники роблять усе можливе.