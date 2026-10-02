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Коригували удари, стежили за воїнами: агентів ГРУ піймали у Харкові – СБУ

Суспільство 14:14   02.10.2026
Вікторія Яковенко
Коригували удари, стежили за воїнами: агентів ГРУ піймали у Харкові – СБУ

У Харкові викрили агентурну мережу ГРУ РФ, повідомляє Служба безпека України. За даними слідства, чотири фігуранти коригували удари по місту,  стежили за українськими воїнами, правоохоронцями та суддями.

Правоохоронці кажуть: також учасники групи переховували на конспіративній квартирі у Харкові засудженого за виправдовування збройної агресії РФ.

«Серед учасників були керівник відділу безпеки компанії мобільного зв’язку та його підлеглий. За інструкцією російської спецслужби вони збирали персональні дані військовослужбовців ЗСУ, співробітників правоохоронних органів та судейського корпусу України. Задокументовано, як окупанти поставили цим агентам завдання розвідати інформацію про прокурора та суддів, які займалися кримінальним провадженням щодо пропагандиста, якого переховували зловмисники. Для цього вони задіяли свій доступ до програмного забезпечення мобільного оператора, який дозволяє отримати дані про телефонні з’єднання та геолокації абонентів», – зазначили в СБУ.

Відео: СБУ

Третя фігурантка, додали силовики, – співробітниця місцевого оборонного підприємства, яка за завданням ворога здавала квартиру в оренду українським воїнам і «втемну» випитувала у них інформацію про адреси дислокації військових та маршрути пересування. Крім того, вона наводила удари ворога на підприємство, де працювала.

Ще один ймовірний агент – харків’янин, який разом із двома працівниками підрозділу безпеки мобільного оператора об’їжджав місто та прилеглі райони на їхньому службовому авто. Під час поїздок він знімав на смартгодинник оборонні об’єкти, зокрема запасні командні пункти, фортифікаційні споруди та блокпости українських захисників, розповіли в СБУ.

агентов ГРУ поймали в Харькове

агентов ГРУ поймали в Харькове

агентов ГРУ поймали в Харькове

Правоохоронці спрацювали на випередження і завчасно викрили фігурантів. Усіх затримали.

За даними слідства, їх завербували через знайомого харків’янина, який ще до початку повномасштабної війни виїхав до РФ і почав працювати на російське ГРУ як «зв’язковий».

Затриманим повідомили про підозру в держзраді. Якщо провину доведуть, їм «світить» довічне з конфіскацією майна.

агентов ГРУ поймали в Харькове

агентов ГРУ поймали в Харькове

агентов ГРУ поймали в Харькове

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2026 в 14:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили агентурну мережу ГРУ РФ, повідомляє Служба безпека України.".