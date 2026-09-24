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У бригаді ЗСУ на Харківщині виявили «крота» РФ – СБУ (відео)

Суспільство 15:24   24.09.2026
Вікторія Яковенко
У бригаді ЗСУ на Харківщині виявили «крота» РФ – СБУ (відео)

Служба безпеки України заявила про затримання агента ФСБ, який служив на Харківщині. За даними слідства, мобілізований наводив ворожий вогонь на позиції мотопіхотної бригади ЗСУ, в якій проходив службу.

«Задокументовано, як фігурант намагався скоригувати ракетну атаку рф по своєму ремонтному батальйону, що відновлює безпілотні авіакомплекси. Для цього агент «злив» куратору від фсб координати українського рембату і перед його обстрілом планував завчасно залишити територію об’єкта під приводом поїздки до шпиталю. Співробітники СБУ викрили російського «крота» і затримали його в службовому авто, коли він виїхав за межі військової частини», – зазначили силовики.

Паралельно правоохоронці провели комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників.

Як з’ясували в СБУ, ФСБ завербувала фігуранта ще до його призову. Щоб залучити чоловіка до співпраці, російська спецслужба задіяла його родичку, яка мешкає в РФ.

«Після мобілізації він проходив службу на посаді майстра-електрика з ремонту безпілотних комплексів і одночасно збирав для ворога дані про пункти дислокації свого з’єднання та суміжних підрозділів», – додали правоохоронці.

Під час обшуків у фігуранта вилучили п’ять смартфонів, які він по черзі використовував для зашифрованого спілкування з ворогом, додали в СБУ.

Чоловіку повідомили про підозру в держзраді. Його вже відправили до СІЗО без права внесення застави. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує довічне.

Відео: СБУ

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2026 в 15:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба безпеки України заявила про затримання агента ФСБ, який служив на Харківщині.".