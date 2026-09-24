За добу на Харківщині загинули шестеро людей, постраждали – десять

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині загинули шестеро людей. Ворог обстріляв вісім населених пунктів.

“У с. Стара Гнилиця Малинівської громади, попередньо, загинули 5 людей, постраждали – 8; біля с. Безруки Дергачівської громади загинув 68-річний чоловік, зазнала поранень 52-річна жінка; у сел. Слатине Дергачівської громади поранено 63-річного чоловіка”, – написав Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

два БпЛА типу «герань-2»;

БпЛА типу «молния»;

п’ять fpv-дронів;

десять БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.