За добу на Харківщині загинули шестеро людей, постраждали – десять
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині загинули шестеро людей. Ворог обстріляв вісім населених пунктів.
“У с. Стара Гнилиця Малинівської громади, попередньо, загинули 5 людей, постраждали – 8; біля с. Безруки Дергачівської громади загинув 68-річний чоловік, зазнала поранень 52-річна жінка; у сел. Слатине Дергачівської громади поранено 63-річного чоловіка”, – написав Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- два БпЛА типу «герань-2»;
- БпЛА типу «молния»;
- п’ять fpv-дронів;
- десять БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.