Роздавали «гуманітарку»: дрон поцілив в авто благодійників на Харківщині

Вранці 23 вересня окупанти вдарили по Золочеву під час роздачі гуманітарної допомоги.

«Ворожий дрон поцілив у автомобіль благодійної організації. У той момент волонтери саме роздавали харчові набори місцевим жителям. На щастя, обійшлося без постраждалих», – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вночі ворог бив по пункт базування екстреної медичної допомоги у Великому Бурлуці. Медиків у будівлі не було, тож обійшлося без постраждалих. У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що було три хвилі «шахедів».