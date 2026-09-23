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Роздавали «гуманітарку»: дрон поцілив в авто благодійників на Харківщині

Події 12:24   23.09.2026
Вікторія Яковенко
Роздавали «гуманітарку»: дрон поцілив в авто благодійників на Харківщині Фото: Олег Синєгубов

Вранці 23 вересня окупанти вдарили по Золочеву під час роздачі гуманітарної допомоги.

«Ворожий дрон поцілив у автомобіль благодійної організації. У той момент волонтери саме роздавали харчові набори місцевим жителям. На щастя, обійшлося без постраждалих», – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вночі ворог бив по пункт базування екстреної медичної допомоги у Великому Бурлуці. Медиків у будівлі не було, тож обійшлося без постраждалих. У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що було три хвилі «шахедів».

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2026 в 12:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 23 вересня окупанти вдарили по Золочеву під час роздачі гуманітарної допомоги.".