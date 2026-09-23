Трактор підірвався у лісі на Харківщині: постраждав чоловік

Сьогодні, 23 вересня, в Ізюмському районі, за межами міста Балаклія, водій трактора в лісі наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Внаслідок вибуху чоловік постраждав, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники закликають жителів не відвідувати ліси, поля та інші території, де велись бойові дії. У разі виявлення підозрілого предмета — не наближайтеся, не торкайтеся та телефонуйте 101 або 112.

Нагадаємо, три людини підірвалися на вибухонебезпечних предметах на Харківщині минулого тижня. Один чоловік загинув, двоє – отримали травми, повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Загалом, за даними ДСНС, з початку лютого 2022 року внаслідок підривів 127 людей загинули, 366 – отримали травми.