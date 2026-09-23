Три хвилі «шахедів»: РФ атакувала пункт «швидкої» на Харківщині (фото)

Вночі ворог бив по пункт базування екстреної медичної допомоги у Великому Бурлуці. Медиків у будівлі не було.

«Три хвилі «шахедів». Вибухи. Вогонь. Зруйнована будівля. Ворог цілився туди, де працюють ті, хто щодня рятує життя. Але цього разу найстрашнішого не сталося. Медиків у будівлі вже не було. Ще напередодні з’явилася інформація про мітку на ворожій мапі. Було прийнято рішення перемістити бригади з цього приміщення», – розповіли у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Зазначається, що «швидка» у Великобурлуцькій громаді працює, автомобілі готові до виїзду.

«Медичне обладнання збережене. Starlink і зарядні станції працюють. І найважливіше — люди на своїх місцях. Ті, хто працює у Великому Бурлуці, — справжні герої. Попри знищене місце базування, небезпеку й нічні удари вони не зупинилися. Ворог зруйнував будівлю. Але не зміг зруйнувати службу. Не зміг зламати людей», – підкреслили у «швидкій».

Нагадаємо, протягом минулої доби через удари РФ постраждали 14 людей, один мирний житель – загинув, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов.