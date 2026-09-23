Live
  • Ср 23.09.2026
  • Харків  +12°С
  • USD 44.79
  • EUR 51.33

Три хвилі «шахедів»: РФ атакувала пункт «швидкої» на Харківщині (фото)

Суспільство 12:08   23.09.2026
Вікторія Яковенко
Три хвилі «шахедів»: РФ атакувала пункт «швидкої» на Харківщині (фото) Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Вночі ворог бив по пункт базування екстреної медичної допомоги у Великому Бурлуці. Медиків у будівлі не було.

«Три хвилі «шахедів». Вибухи. Вогонь. Зруйнована будівля. Ворог цілився туди, де працюють ті, хто щодня рятує життя. Але цього разу найстрашнішого не сталося. Медиків у будівлі вже не було. Ще напередодні з’явилася інформація про мітку на ворожій мапі. Було прийнято рішення перемістити бригади з цього приміщення», – розповіли у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Зазначається, що «швидка» у Великобурлуцькій громаді працює, автомобілі готові до виїзду.

«Медичне обладнання збережене. Starlink і зарядні станції працюють. І найважливіше — люди на своїх місцях. Ті, хто працює у Великому Бурлуці, — справжні герої. Попри знищене місце базування, небезпеку й нічні удари вони не зупинилися. Ворог зруйнував будівлю. Але не зміг зруйнувати службу. Не зміг зламати людей», – підкреслили у «швидкій».

удар по "скорой" на Харьковщине
Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Нагадаємо, протягом минулої доби через удари РФ постраждали 14 людей, один мирний житель – загинув, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Комунальники працюють на місцях ворожих ударів по Харкову – що роблять

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Роздавали «гуманітарку»: дрон поцілив в авто благодійників на Харківщині
Роздавали «гуманітарку»: дрон поцілив в авто благодійників на Харківщині
23.09.2026, 12:24
У ДСНС показали наслідки “прильотів” в Ізюмі, у прокуратурі розповіли деталі
У ДСНС показали наслідки “прильотів” в Ізюмі, у прокуратурі розповіли деталі
23.09.2026, 10:05
Новини Харкова — головне 23 вересня: де були бої, КАБи по Ізюму
Новини Харкова — головне 23 вересня: де були бої, КАБи по Ізюму
23.09.2026, 12:12
Як швидко прибрати після ремонту: техніка, яка економить час
Як швидко прибрати після ремонту: техніка, яка економить час
23.09.2026, 09:28
Полювання FPV триває: як мінімум два удари було по Дергачівщині
Полювання FPV триває: як мінімум два удари було по Дергачівщині
23.09.2026, 10:18
У центрі Харкова тимчасово заборонять паркувати машини – де та коли
У центрі Харкова тимчасово заборонять паркувати машини – де та коли
23.09.2026, 10:42

Новини за темою:

23.09.2026
Роздавали «гуманітарку»: дрон поцілив в авто благодійників на Харківщині
23.09.2026
У жителя Роганської громади знайшли наркотики – йому “світить” п’ять років
23.09.2026
Через атаки окупантів постраждали 14 людей, один – загинув: наслідки ударів
23.09.2026
Росіяни атакували позиції СОУ на Харківщині 15 разів – деталі від Генштабу
23.09.2026
Удари по Ізюму: РФ випустила 12 КАБів, постраждали семеро людей


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Три хвилі «шахедів»: РФ атакувала пункт «швидкої» на Харківщині (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2026 в 12:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі ворог бив по пункт базування екстреної медичної допомоги у Великому Бурлуці. Медиків у будівлі не було.".