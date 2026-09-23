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У ДСНС показали наслідки “прильотів” в Ізюмі, у прокуратурі розповіли деталі

Події 10:05   23.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ДСНС показали наслідки “прильотів” в Ізюмі, у прокуратурі розповіли деталі

У ГУ ДСНС України встановили, що за вчорашній вечір та ранок 23 вересня росіяни чотири рази атакували КАБами житловий сектор в Ізюмі. 

Доповнено о 10:05. Тим часом у Харківській облпрокуратурі встановили, чим саме окупанти обстрілювали місто:

  • Орієнтовно із 21:30 до 22:40 22 вересня по місту вдарили, попередньо, авіаційними бомбами ФАБ-250 з модулем УМПК.
  • Близько 21:30 боєприпас влучив на території приватного домоволодіння. Поранення отримала 63-річна жінка.
  • Орієнтовно о 21:45 зафіксовано ще одне влучання по житловому сектору.
  • Близько 22:40 — влучання у двоповерховий багатоквартирний будинок. Внаслідок цієї атаки постраждали п’ятеро людей: дві жінки отримали поранення, ще троє людей, серед яких 11-річний хлопчик, — гостру реакцію на стрес.
  • 23 вересня орієнтовно о 00:30 Ізюм зазнав обстрілу, попередньо, з реактивної системи залпового вогню з касетним наповненням.
  • Близько 04:15 зафіксовано чергове влучання, попередньо, авіаційною бомбою ФАБ-250 з модулем УМПК.

Наслідки ударів у Ізюмі 23 вересня

Внаслідок “прильотів” почалося чотири пожежі.

Наслідки ударів у Ізюмі 23 вересня

“Зазнали руйнувань двоповерховий житловий будинок, приватні оселі та господарчі споруди. Знищено автомобіль”, – додали рятувальники.

Нагадаємо, з вечора 22 вересня росіяни масовано били по Ізюму КАБами. Перші удари по місту зафіксували о 21:50. Попередньо, ЗС РФ випустили вісім авіабомб. Вже о 22:40 в Ізюмі пролунали повторні вибухи. Цього разу по місту вдарили чотири авіабомби. Через «прильоти» пошкоджені будинки, почалася пожежа. Повідомляють про сімох постраждалих внаслідок обстрілів, у тому числі – одна дитина 11 років отримала гостру реакцію на стрес. Потерпілим надається необхідна медична допомога, уточнили у пресслужбі МВА. Водночас через «прильоти» погіршилася ситуація і з електропостачанням – територій, що залишилися без світла, побільшало.

Читайте також: Через атаки окупантів постраждали 14 людей, одна – загинула: наслідки ударів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2026 в 10:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України встановили, що за вчорашній вечір та ранок 23 вересня росіяни чотири рази атакували КАБами житловий сектор в Ізюмі. ".