Сьогодні 19 вересня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День хірурга, День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника, День української музики та День міст Херсон і Кропивницький. 19 вересня 2024 року з мапи Харківської області зникли міста Красноград і Первомайський – їх перейменували на Берестин і Златопіль. Також нові назви отримала низка сіл і селищ. У 1982-му професор психології університету Карнегі Меллон у Піттсбурзі Скотт Фалман відправив колегам електронне повідомлення, в якому вперше використав смайл. У 1941-му німецькі війська увійшли до Києва. У 1888-му відбувся перший в історії конкурс краси. У 1881-му після замаху на нього помер 20-й президент США Джеймс Гарфілд. У 1356-му англійці під час Столітньої війни взяли в полон короля Франції.

Свята та пам’ятні дати 19 вересня

У третю суботу вересня в Україні відзначають День хірурга, День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника, День української музики та День міст Херсон і Кропивницький.

У світі – осінній Міжнародний день астрономії та Міжнародна ніч спостереження за місяцем; Всесвітній день донора кісткового мозку, День вільного програмного забезпечення, День відповідального собаківництва та День обізнаності про догляд за цуценятами при розведенні собак; Міжнародний день червоної панди, Міжнародний день «з’їж яблуко», Всесвітній день соку.

Також сьогодні: День підвищення обізнаності про розшарування аорти, День народження смайлика та Міжнародний день наслідування піратів.

19 вересня в історії

19 вересня 1356 року під час Столітньої війни (ще на початкових її етапах) англійці розбили французів у битві при Пуатьє та взяли в полон французького короля Іоанна II Доброго. Докладніше.

19 вересня 1881 року від ран після замаху на його життя помер 20-й президент США Джеймс Гарфілд. Докладніше.

19 вересня 1888 року відбувся перший в історії конкурс краси. Докладніше.

19 вересня 1941 року після кількох місяців битви та оточення німецькі війська увійшли до Києва. Докладніше.

19 вересня 1959 року радянському генсеку Микиті Хрущову не дозволили відвідати Діснейленд під час його візиту до США. Радянський лідер, який залишився без знайомства з Мікі Маусом, дуже обурився таким рішенням. Сам інцидент – не байка. Зберігся навіть аудіозапис обуреної промови Хрущова. Також його візит до Лос-Анджелеса описаний у документах Державного департаменту США, що опубліковані в серії “Foreign Relations of the United States” на сайті Держдепу “Office of the Historian”. Про поїздку Хрущова Сполученими Штатами президенту Дуайту Ейзенхауеру доповідав дипломат Генрі Кебот Лодж – молодший, котрий обіймав на той час посаду Посла США в ООН і супроводжував Хрущова.

“Президент привітав посла Лоджа з поверненням із поїздки. Він зазначив, що з величезним інтересом читав його звіти. Складалося враження, що з часом поїздка проходила дедалі краще. Пан Лодж підтвердив це, зауваживши, що найгіршим моментом поїздки став Лос-Анджелес. Цьому передувало кілька інцидентів: спершу – неповажна й незріла поведінка під час виступу в Пресклубі у Вашингтоні; потім – вигуки кількох п’яних осіб на засіданні Економічного клубу в Нью-Йорку; і, нарешті, відверто вульгарне, навіть непристойне шоу на знімальному майданчику в Голлівуді. Представники студії, відповідальні за зв’язки з громадськістю, хотіли зробити рекламні фотографії танцівниць із Хрущовим, і він, цілком очевидно, був ображений таким ставленням. Хоча Лодж обіцяв організувати поїздку до Діснейленду, під час перельоту начальник поліції Лос-Анджелеса заявив, що не візьме на себе відповідальність за це після інциденту з киданням помідорів дорогою з аеропорту. О другій годині ночі Громико висловив Лоджу свій “демарш”, і це стало найгіршим моментом поїздки”, – описують історію в офіційних документах Держдепу.

Є й конкретні цитати Хрущова з приводу Діснейленду, які пролунали під час обіду у 20th Century Fox.

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“Щойно мені сказали, що я не можу поїхати до Діснейленду. Я спитав: “Чому ні? Що таке? У вас там є ракетні майданчики?” Я не знаю. Мені кажуть, що їхати туди мені не можна, тому що ми – тобто американська влада – не може гарантувати, якщо я туди поїду, мою безпеку. Що у вас там, холера розвелася чи чума, чи щось таке, що я можу заразитися? Чи бандити захопили, які можуть знищити мене там? Так у вас такі поліціянти, розумієте, що він бика підніме за роги. А з бандитами вони можуть упоратися. Я кажу: “Я дуже хотів би подивитися” – “Ми тоді не гарантуємо вашої безпеки”. Ну що ж, я маю піти на самогубство? Ось моє становище – гостя вашого. Це незбагненно для мого розуміння. Це я не можу пояснити це своєму народові”, — говорив Хрущов на запису, що зберігся.

19 вересня 1982 року об 11:44 професор психології університету Карнегі Меллон у Піттсбурзі Скотт Фалман надіслав колегам електронне повідомлення зі смайликом. Докладніше.

19 вересня 2024 року Верховна Рада перейменувала два районні центри в Харківській області. Докладніше.

Церковне свято 19 вересня

19 вересня вшановують пам’ять святих мучеників Трохима, Саватія та Доримедонта. Докладніше.

Народні прикмети

Гроза в цей день віщує безсніжну зиму.

Тепла та сонячна погода – до погожої подальшої осені.

Багато жолудів – до суворої та сніжної зими.

Що не можна робити 19 вересня

Не можна зловживати алкоголем і піддаватися обжерливості.

Краще утриматися від важкої праці.

День невдалий для подорожей.

Не можна відкладати важливі справи на потім.