Лакшері-авто та квартири: у екскерівника прокуратури у Харкові забрали майно

ВАКС частково конфіскував майно колишнього очільника однієї з окружних прокуратур Харкова І. Білодіда та його дружини. Родина за два роки розжилася нерухомістю й люксовими машинами, на які просто не мала законних грошей.

Рішення щодо конфіскації активів у дохід держави ухвалив Вищий антикорупційний суд, повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Підставою для позову стали матеріали НАЗК, ДБР та докази САП.

Правоохоронці встановили, що протягом 2022–2024 років сім’я ексчиновника придбала дві квартири у Харкові, елітні автомобілі Lexus LX (2016 року випуску) та Mercedes-Benz GLE 43 AMG (2017 року випуску), а також накопичила грошей. Проте аналіз офіційних доходів та видатків сім’ї встановив, що вартість придбаних активів перевищує законні доходи на 7,5 мільйона гривень.

Необґрунтованими визнали та стягнули у дохід держави активи на 6,5 мільйона гривень: квартиру та половину ще однієї квартири у Харкові, автомобіль Lexus LX та частину вартості Mercedes-Benz GLE 43 AMG.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, п’ять років у в’язниці проведе 18-річний курсант військової академії, який понад місяць ухилявся від військового обов’язку та напав на неповнолітню в Люботині.