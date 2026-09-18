Live
  • Пт 18.09.2026
  • Харків  +20°С
  • USD 44.66
  • EUR 51.24

Ракетні удари по Харкові 18 вересня: що відомо (доповнюється)

Події 12:44   18.09.2026
Вікторія Яковенко
Ракетні удари по Харкові 18 вересня: що відомо (доповнюється) Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Вдень 18 вересня армія РФ двічі атакувала Індустріальний район ракетами.

Доповнено о 12:44. Ворог завдав повторного ракетного удару по Індустріальному району, інформує мер Харкова Ігор Терехов.

12:06. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наслідки «прильоту» по Індустріальному району наразі уточнюють.

Нагадаємо, 18 вересня ворог вдарив по приміському поїзду на Харківщині, повідомили в АТ “Укрзалізниця”. Там зазначили, що загрозу виявила моніторингова група УЗ, після цього оголосили евакуацію пасажирів. Попередньо, двоє пасажирів зазнали тяжких поранень — під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда, зазначили залізничники. В УЗ звернулись до пасажирів, кажуть: під час евакуації необхідно чітко виконувати команди поїзної бригади. Якщо поруч немає укриття, потрібно відійти щонайменше на 200 метрів від рухомого складу та об’єктів залізничної інфраструктури. Це правило може врятувати життя.

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Удар по електричці на Харківщині: загинув чоловік, вісім людей постраждали
Удар по електричці на Харківщині: загинув чоловік, вісім людей постраждали
18.09.2026, 12:48
Ракетні удари по Харкові 18 вересня: що відомо (доповнюється)
Ракетні удари по Харкові 18 вересня: що відомо (доповнюється)
18.09.2026, 12:44
У Харкові комунальники покращили умови проживання чотирилапих
У Харкові комунальники покращили умови проживання чотирилапих
18.09.2026, 10:15
ISW: РФ бреше про окупацію Малої Вовчої, а ЗСУ контратакують біля Вільхуватки
ISW: РФ бреше про окупацію Малої Вовчої, а ЗСУ контратакують біля Вільхуватки
18.09.2026, 10:47
Жовтий та червоний рівні загрози: як тепер під час тривоги працюватиме УЗ
Жовтий та червоний рівні загрози: як тепер під час тривоги працюватиме УЗ
18.09.2026, 11:10
Наслідки ударів по Харкову та області показали у прокуратурі (фото)
Наслідки ударів по Харкову та області показали у прокуратурі (фото)
18.09.2026, 09:16

Новини за темою:

17.09.2026
Добивають «Епіцентр», FPV полюють у Дергачах – підсумки 17 вересня
17.09.2026
Що вже зробили у пошкодженому будинку на Мироносицькій у Харкові (фото)
17.09.2026
У Харкові затримали юриста: за що вимагав гроші з іноземця – прокуратура
17.09.2026
Робота в Харкові та області: кому пропонують 60 тисяч гривень (вакансії)
17.09.2026
Шахраї маскувалися під дівчат і «розвели» потерпілих на мільйон грн – НПУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ракетні удари по Харкові 18 вересня: що відомо (доповнюється)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2026 в 12:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 18 вересня армія РФ двічі атакувала Індустріальний район ракетами.".