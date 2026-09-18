Ракетні удари по Харкові 18 вересня: що відомо (доповнюється)

Вдень 18 вересня армія РФ двічі атакувала Індустріальний район ракетами.

Доповнено о 12:44. Ворог завдав повторного ракетного удару по Індустріальному району, інформує мер Харкова Ігор Терехов.

12:06. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наслідки «прильоту» по Індустріальному району наразі уточнюють.

Нагадаємо, 18 вересня ворог вдарив по приміському поїзду на Харківщині, повідомили в АТ “Укрзалізниця”. Там зазначили, що загрозу виявила моніторингова група УЗ, після цього оголосили евакуацію пасажирів. Попередньо, двоє пасажирів зазнали тяжких поранень — під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда, зазначили залізничники. В УЗ звернулись до пасажирів, кажуть: під час евакуації необхідно чітко виконувати команди поїзної бригади. Якщо поруч немає укриття, потрібно відійти щонайменше на 200 метрів від рухомого складу та об’єктів залізничної інфраструктури. Це правило може врятувати життя.