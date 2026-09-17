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Що вже зробили у пошкодженому будинку на Мироносицькій у Харкові (фото)

Суспільство 16:44   17.09.2026
Вікторія Яковенко
Що вже зробили у пошкодженому будинку на Мироносицькій у Харкові (фото) Фото: Харківська міськрада

У Харківській міськраді поінформували про темпи відновлення будинку на вулиці Мироносицькій, який був пошкоджений внаслідок російських обстрілів.

Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, після демонтажу зруйнованих конструкцій на чотирьох поверхах будинку облаштували нові перекриття, відновили перегородки та зміцнили стіни. Крім того, фахівці встановили нові вікна, утеплили горище, виконали внутрішні оздоблювальні роботи та змонтували гіпсокартон у квартирах.

«Зараз будівельники виконують штукатурні роботи в оселях і бетонують приямки. Після цього там встановлять вікна, укладуть плитку та облаштують покрівлю з профільованого листа», – додали у мерії.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление дома в Харькове
Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2026 в 16:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді поінформували про темпи відновлення будинку на вулиці Мироносицькій, який був пошкоджений внаслідок російських обстрілів.".