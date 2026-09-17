Що вже зробили у пошкодженому будинку на Мироносицькій у Харкові (фото)

У Харківській міськраді поінформували про темпи відновлення будинку на вулиці Мироносицькій, який був пошкоджений внаслідок російських обстрілів.

Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, після демонтажу зруйнованих конструкцій на чотирьох поверхах будинку облаштували нові перекриття, відновили перегородки та зміцнили стіни. Крім того, фахівці встановили нові вікна, утеплили горище, виконали внутрішні оздоблювальні роботи та змонтували гіпсокартон у квартирах.

«Зараз будівельники виконують штукатурні роботи в оселях і бетонують приямки. Після цього там встановлять вікна, укладуть плитку та облаштують покрівлю з профільованого листа», – додали у мерії.