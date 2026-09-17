Шахраї маскувалися під дівчат і «розвели» потерпілих на мільйон грн – НПУ

Харківські правоохоронці викрили шахрайську групу. За даними слідства, чоловіки знайомилися з потерпілими від імені вигаданих дівчат і виманювали в них гроші.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, до складу шахрайської групи входили чоловіки віком від 18-ти до 44 років.

«Фігуранти в різних телеграм-каналах та соціальних мережах створювали фейкові сторінки від імені дівчат, розміщували привабливі фото та вели переписку. Під час спілкування зловмисники пропонували інтимні послуги та схиляли потерпілих переказувати кошти на підконтрольні рахунки», – встановили копи.

У поліції зазначили, що потерпілим завдали збитків на мільйон гривень.

Правоохоронці провели обшуки вдома у фігурантів, вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, гроші та автомобіль.

Досудове розслідування вже завершено.

«До суду направлено обвинувальний акт відносно одного з учасників організованої злочинної групи, ще трьох підозрюваних оголошено у розшук», – додали у поліції.

Усім повідомили про підозру в шахрайстві. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали шахрая, який видурював гроші в родичів українських полонених за «допомогу з обміном», повідомляла СБУ.