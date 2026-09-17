Російські «Z-воєнкори» дуже панікують через ситуацію на Куп’янщині: деталі

Воєнно-політичний оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко повідомляє про панічні настрої та скиглення окупантів стосовно Куп’янського напрямку.

«Не просто Куп’янського напрямку, а району Куп’янська-Вузлового, де росіяни і деякі їх там «говорящі голови» розповідали, що вони контролюють цю зону. Тут зараз, за їхніми даними, відбувається якась дуже цікава ситуація з Силами оборони України, які намагаються прорвати основні позиції супротивника, які вони зайняли найближчими днями, місяцями. Стосується це, наприклад, району Табаївки та Піщаного. Знову ж таки питання – це відповідає дійсності. Ну хто ж його знає? Вірити росіянам? Ну як це так? Але загально можна говорити, що панічні настрої чомусь у російських Z-воєнкорів зараз з’являються майже по всій ділянці як Слобожанського плацдарму, це Куп’янський напрямок, так і безпосередньо на Лиманському напрямку. Дуже багато паніки, дуже багато скиглення з приводу того, що щось відбувається незрозуміло, що росіяни не можуть контролювати», – зазначив Коваленко в огляді на Oboz.ua.

Відео: Oboz.ua