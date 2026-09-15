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«Роблять це цікавим чином»: як зараз діє ворог на Борівському напрямку

Фронт 15:28   15.09.2026
Вікторія Яковенко
«Роблять це цікавим чином»: як зараз діє ворог на Борівському напрямку Скриншот

Окупанти продовжують активно штурмувати на Борівському напрямку попри те, що не мають жодних успіхів. Результатів їм не принесла й нова тактика, повідомив в етері Ранок.LIVE командир групи TERRA у складі 3-го армійського корпусу ЗСУ Микола Волохов.

«На Борівському напрямку росіяни продовжують намагатися пройти нашу лінію оборони, роблять вони це доволі цікавим чином. Якщо ще рік тому вони намагалися впертися в позиції, знищити позиції і зайти далі, то зараз головний їхній ресурс спрямований на те, щоб ці позиції обходити. Слава Богу, що весь літній сезон у них нічого не вдавалося. Ми придумали тактику протидії. Це створення щільної кілзони, що там ніхто фізично не може пройти, а коли так трапляється, що хтось проходить, були організовані спеціальні групи швидкого реагування, які їх в тилу відловлюють», – розповів Волохов.

Він також зазначив, що не бачить логіки в діях окупантів.

«З одного боку, у них немає жодних успіхів, і та тактика, яку вони застосовують, успіхів не приносить. Хоча на початку літа були ознаки, що щось з цього може статися, якби ми не адаптувалися швидко. Попри те вони продовжують намагатися і щільність їхніх штурмових дій не знижується. Це не означає, що їх там нескінченна кількість, а означає, що їхні командири або тупі, або дуже настирні», – сказав військовий.

За його словами, подекуди окупантам навіть довелось відступити.

«Зараз вже, мабуть, на 10 сантиметрів не змогли посунутися, а місцями то їм довелося вдатися до зворотного наступу, трошечки відійти назад, таким чином ми розширювали «сіру зону», – додав Волохов.

Читайте також: ЗСУ розпочали контрнаступ у Донецькій області – офіційно

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2026 в 15:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти продовжують активно штурмувати на Борівському напрямку попри те, що не мають жодних успіхів.".