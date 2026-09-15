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Ворог дистанційно замінував Слатине та Безруки на Дергачівщині

Події 11:45   15.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог дистанційно замінував Слатине та Безруки на Дергачівщині

У 14-му Армійському корпусі ЗСУ попередили про нову небезпеку в Слатиному та Безруках на Дергачівщині.

За даними військових, росіяни дистанційно замінували ці населені пункти.

“Зафіксовано випадки використання вибухових пристроїв, які підступно замасковані під звичайні побутові речі, коробки, пакети та звичайне сміття”, – повідомили українські захисники.

У повідомленні наголосили, що категорично забороняється: наближатися до підозрілих чи незнайомих предметів, торкатися, підіймати, розпаковувати чи переміщувати їх, наступати або наїжджати на предмети, що лежать на узбіччях чи дорогах. Людей закликали бути максимально уважними та обачними.

У разі виявлення будь-якого підозрілого предмета:

  • негайно зупиніться і відійдіть на безпечну відстань (не менше 100 метрів) тим же шляхом, яким прийшли.
  • Попередьте про небезпеку людей поряд.
  • Відразу повідомте про знахідку за номерами 101 (ДСНС) або 102 (Нацполіція).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2026 в 11:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 14-му Армійському корпусі ЗСУ попередили про нову небезпеку в Слатиному та Безруках на Дергачівщині.".