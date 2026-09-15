Ворог дистанційно замінував Слатине та Безруки на Дергачівщині

У 14-му Армійському корпусі ЗСУ попередили про нову небезпеку в Слатиному та Безруках на Дергачівщині.

За даними військових, росіяни дистанційно замінували ці населені пункти.

“Зафіксовано випадки використання вибухових пристроїв, які підступно замасковані під звичайні побутові речі, коробки, пакети та звичайне сміття”, – повідомили українські захисники.

У повідомленні наголосили, що категорично забороняється: наближатися до підозрілих чи незнайомих предметів, торкатися, підіймати, розпаковувати чи переміщувати їх, наступати або наїжджати на предмети, що лежать на узбіччях чи дорогах. Людей закликали бути максимально уважними та обачними.

У разі виявлення будь-якого підозрілого предмета: