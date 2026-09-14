Сьогодні 14 вересня 2026: яке свято та день в історії

14 вересня в Україні – День танкових військ. У цей день 1141 року відбувся Розгром Вінчестера — одна з ключових подій громадянської війни в Англії, відомої як Анархія. Цього дня в 1867-му вийшов перший том “Капіталу” Карла Маркса. У 1871-му в Харкові розпочав роботу перший у Наддніпрянській Україні банк. У 1911-му в Києві смертельно поранили очільника російського уряду Столипіна. У 1939-му українець Сікорський підняв у небо в США свій перший гелікоптер. У 1954-му радянська армія провела військові навчання із застосуванням ядерної зброї. У 1960-му створили ОПЕК. У 1982-му в автокатастрофі загинула княгиня Монако Грейс Келлі. У 1990-му в США вийшла перша серія мультсеріалу “Tiny Toon Adventures”. У 2022-му президент України Володимир Зеленський приїхав у звільнений Силами оборони Ізюм.

Свята та пам’ятні дати 14 вересня

14 вересня в Україні – День танкових військ.

У світі – Всесвітній день атопічної екземи.

14 вересня в історії

14 вересня 1141 року відбувся Розгром Вінчестера – одна з ключових подій громадянської війни в Англії, відомої як Анархія. У цій битві війська королеви Матильди Булонської, дружини полоненого короля Стефана, завдали поразки силам імператриці Матильди, які облягали замок Вулвсі у Вінчестері. Імператриця втекла, а її головного союзника Роберта Глостерського взяли у полон. Згодом, 1 листопада 1141 року, його обміняли на короля Стефана.

Громадянська війна, під час якої це сталося, тривала з 1135 до 1154 року. Вона почалася після смерті короля Генріха I, сина Вільгельма Завойовника.

Генріх мав двох дітей: дочку Матильду та сина Вільгельма. Наслідувати мав Вільгельм, але він загинув дорогою з Нормандії до Англії – “Білий корабель”, на якому плив спадкоємець, потонув. Після смерті першої дружини Генріх одружився вдруге, сподіваючись, що в нього народиться ще син, але його королева була бездітною. Деякий час як головного спадкоємця розглядали племінника короля – сина його сестри Аделі Нормандської Стефана Блуаського. Адже єдина дочка короля вже була імператрицею Священної Римської імперії – дружиною імператора Генріха V. Однак імператор помер, овдовіла імператриця Матильда ​​повернулася в Англію. І в 1127 році батько-король проголосив саме її спадкоємицею і змусив баронів Англії та Нормандії скласти присягу на вірність їй.

Матильда, вже у статусі спадкоємиці корони, вийшла заміж вдруге – за Джеффрі Плантагенета, графа Анжуйського. У пари народився син Генріх. Тому питання наслідування корони Англії ніби було вирішено. Однак онук Генріха I був ще дуже малий, а ідея правління жінки, очевидно, не влаштовувала значну кількість англійської аристократії. Не менш важливим був політичний складник – англійці не хотіли влади анжуйської династії. Після смерті Генріха барони відмовилися дотриматися присяги вірності імператриці Матильді, яку давали раніше. Вони обрали королем Стефана Блуаського. Саме з цього розпочалася громадянська війна.

“Хоча Стефан був чарівним, привабливим і (коли це було потрібно) хоробрим воїном, йому бракувало жорстокості та він не зміг вселити вірність. Він не міг ні контролювати своїх друзів, ні приборкати ворогів, попри підтримку свого брата Генріха Блуаського (єпископа Вінчестера) та своєї здібної дружини Матильди Булонської. Дочка Генріха I Матильда вторглася до Англії в 1139 році, щоб претендувати на престол, і країна була охоплена громадянською війною. Хоча анархія ніколи не поширювалася на всю країну, місцеві чвари тривали під прикриттям громадянської війни; зв’язок між королем і знаттю розпався, а високопоставлені особи (включаючи брата Стефана, Генріха) вільно змінювали сторони, як їм було зручно”, – пише про ті події офіційний сайт Британської корони – Royal Family.

Під час цієї війни Стефана взяли в полон і деякий час його сили очолювала дружина – Матильда Булонська. Війна завершилася в 1154 році – зі вступом на трон сина імператриці Матильди, онука Генріха I – короля Генріха II.

14 вересня 1867 року вийшов перший том праці, яка значно вплинула на історичні події та долі цілих країн, – “Капіталу” Карла Маркса. Докладніше.

14 вересня 1871 року в Харкові розпочав роботу перший банк у Наддніпрянській Україні (тобто окупованій росіянами частині країни). То був Харківський акціонерний земельний банк. Докладніше.

14 вересня 1911 року в Києві смертельно поранили голову російського уряду (Ради міністрів) Петра Столипіна. Докладніше.

14 вересня 1939 року український авіаконструктор Ігор Сікорський у США підняв у повітря свій перший гелікоптер – VS-300. Докладніше.

14 вересня 1954 року радянська армія провела Тоцькі навчання – військові навчання із застосуванням ядерної зброї. Докладніше.

14 вересня 1960 року створили ОПЕК. Докладніше.

14 вересня 1982 року в автокатастрофі загинула княгиня Монако та відома американська кіноактриса Ґрейс Келлі, дружина князя Монако Реньє III. Докладніше.

14 вересня 1990 року в США відбулася прем’єра мультсеріалу “Tiny Toon Adventures” (“Пригоди мультяшок”). Докладніше.

14 вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський відвідав щойно звільнений ЗСУ Ізюм.

Церковне свято 14 вересня

14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього. Також у цей день – упокоєння святителя Йоана Золотоустого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 14 вересня тепло, то вся зима буде теплою.

Дощ і гроза в цей день – до дощової осені, а сонце – до теплої та сонячної.

Якщо вже зникли всі мухи та комарі, то скоро сильно похолодає.

Що не можна робити 14 вересня

Не можна займатися рукоділлям, пранням, прибиранням та важкою фізичною працею.

Не можна ходити в ліс або іншу дику місцевість, бо в цей день дикі тварини агресивні.

Не можна викидати зі столу залишки їжі – до голоду в родині.

Не можна нікому розповідати про свої плани, бо тоді вони не здійсняться.