Сьогодні 18 квітня: яке свято та день в історії

18 квітня 1921 року дала газ перша газова свердловина в Україні, 1946-го розпущена Ліга Націй. 1956 року в цей день американська актриса Ґрейс Келлі вийшла заміж за князя Монако Реньє III.

Свята та пам’ятні дати 18 квітня

18 квітня в Україні – День пам’яток історії та культури.

Під егідою ООН проходять: Міжнародний день пам’яток, День газетного оглядача, Міжнародний день піци та Міжнародний день радіоаматора.

18 квітня в історії

18 квітня 1897 року народився український актор та режисер Мар’ян Крушельницький.

Частина його життя пов’язана із Харковом. 1924 року він приїхав з Галичини до Української РСР і в грудні вступив до театру “Березіль” – спочатку в Києві. Разом із театром у 1926 році переїхав до Харкова. На початку виступав як актор, але досить швидко став розвиватися як режисер. Першою режисерською роботою Крушельницького у Харкові була постановка п’єси Катаєва “Квадратура кола” на сцені театру “Веселий Пролетар” у 1928 році. У 1933-1952 роках Крушельницький був художнім керівником, режисером та актором Харківського українського драматичного театру імені Тараса Шевченка. Після цього переїхав до Києва, де очолював Київський академічний драматичний театр імені Івана Франка.

18 квітня 1902 року вперше у світі дактилоскопія (дослідження відбитків пальців) використана для встановлення особи злочинця. Країною, де застосували новий метод, стала Данія. За нею цей досвід упродовж найближчого десятиліття підхопили різні країни світу. Сама ідея дактилоскопії належить англійцю Вільяму Гершелю. Він ще 1877 року висунув гіпотезу про незмінність папілярного малюнка шкіри на долонях людини. Домігся введення дактилоскопії в практику криміналістів також англієць – антрополог Френсіс Гальтон у 1895 році.

18 квітня 1921 року вважається днем ​​народження газової промисловості України. Цього дня дала газ із глибини 395 метрів перша пошукова свердловина фірми “Gazolina”.

Це сталося на Дашавському газовому родовищі – неподалік Стрия на Львівщині. Уже за рік збудували перший газопровід – Дашава – Стрий, який потім продовжили до Дрогобича. Дорозвідка відкритого родовища 1924 року підтвердила, що відкриті поклади газу – найбільші на той час у Європі. 1948 року збудували перший магістральний газопровід в Україні – Дашава – Київ, діаметром 500 мм та довжиною 509 км. На той час він був найпотужнішим і найбільшим у Європі.

18 квітня 1946 року була розпущена Ліга Націй – міжнародна організація, яка мала підтримувати мир після Першої світової війни, але не впоралася з цим завданням. Засновниками Ліги Націй були держави, які перемогли у Першій світовій, а також нові країни – Польська республіка, Чехословацька республіка та Королівство Хіджаз. Її членами спочатку були 44 країни, а згодом їх кількість збільшилася до 52. Рада Ліги націй складалася з чотирьох постійних членів (Велика Британія, Французька республіка, Королівство Італія, Японська імперія) та чотирьох, що обиралися щорічно. Криза міжнародної організації почалася ще до початку Другої світової – 1933-го, коли з її складу вийшли Німеччина та Японська імперія. Проте формально Ліга націй існувала протягом усієї війни. Її розпустили у зв’язку зі створенням ООН.

18 квітня 1956 року відбулося “весілля століття”, як його тоді називали. Оскароносна американська актриса Ґрейс Келлі вийшла заміж за князя Монако Реньє III.

Майбутня княгиня познайомилася з Реньє 1955 року, коли очолювала американську делегацію на Каннському кінофестивалі. З князем актриса мала позувати для журналу Paris Match. За легендою, князь вразився тим, як Ґрейс репетирувала перед дзеркалом реверанс для зустрічі з ним. При цьому існує менш романтична версія знайомства. Згідно з нею 32-річний Реньє підшукував собі дружину, яка б допомогла рекламувати Монако і залучити гроші до князівства. Серед варіантів нібито розглядали іншу популярну американку Мерілін Монро. Але Ґрейс Келлі підійшла на цю роль більше. Хай там як, а рішення одружитися князь прийняв дуже оперативно – вже в січні 1956 пара відвідала батьків Ґрейс у США. Для актриси дуже важливою була думка батька – саме він “забракував” усіх попередніх її шанувальників. Але Реньє III як зять влаштував розбірливого Джека Келлі. Пара отримала батьківське благословення.

На весільну церемонію витратили близько 50 мільйонів доларів. Більшість витрат покрила кіностудія MGM, яка співпрацювала з Ґрейс і отримала ексклюзивне право транслювати церемонію – в обмін на розірвання контракту з актрисою. Після одруження Келлі більше не зіграла жодної ролі в кіно – такою була вимога вінценосного чоловіка. У подружжя народилося троє дітей, їхній син Альбер – нині правлячий князь Монако. Доля самої Ґрейс склалася трагічно – 1982 року вона загинула в автокатастрофі. Княгиня була сама за кермом авто, коли у неї стався мікроінсульт, машина зірвалася з крутого повороту та впала у прірву. Грейс дістали з автомобіля ще живою, але лікарі не давали надії, що вона колись одужає, тож наступного дня родина прийняла рішення відключити її від апарату життєзабезпечення. Молодша дочка Ґрейс та Реньє Стефанія теж була в машині з мамою, але дивом вижила. Князь Монако до кінця життя залишався вдівцем і був похований поряд із Ґрейс після своєї смерті у 2005 році.

Церковне свято 18 квітня

18 квітня християни вшановують пам’ять мучеників Агафопода, диякона, Феодула, читця, та iнших з ними. Святі мученики Агафопод і Феодул жили в Фессалоніках за царювання імператора Діоклетіана. Обидва вирізнялися праведним життям і благочестям. Вони продовжували проповідувати християнство під час гонінь, які вчинив імператор Діоклетіан. Правитель Фессалонік Фаустин спочатку намагався переконати святих принести жертви язичницьким богам, але, побачивши їхню непохитність, заключив обох у в’язницю. Але й там вони палко молилися та проповідували в’язням слово боже й багатьох навернули до християнства. Про це донесли правителю. Тоді мучеників покликали на суд, погрожували стратою, проте це не подіяло. І їх знову відправили до в’язниці. Наступного дня Фаустин наказав кинути їх у море. Воїни прив’язали святому Агафоподу каміння, а він голосно виголосив: “Це буде нам другим Хрещенням, яким омиються наші гріхи, і ми чистими прийдемо до Христа”. Слідом за ним був кинутий у море і святий Феодул. Море викинуло на берег тіла мучеників у світлих шатах, без каміння і без мотузок. Християни взяли їхні святі тіла і зрадили чесного поховання.

Народні прикмети

Якщо вдень тепло, а вночі холодно, то погода буде ясною.

Якщо оси вже з’явилися, то сильних заморозків вже не буде.

Що не можна робити 18 квітня

Не можна відкривати вікна.

Не можна пити алкоголь.