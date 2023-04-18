Сегодня 18 апреля: какой праздник и день в истории

18 апреля 1921 года дала газ первая газовая скважина в Украине, в 1946-м распущена Лига Наций. В 1956 году в этот день американская актриса Грейс Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III.

Праздники и памятные даты 18 апреля

18 апреля в Украине – День памятников истории и культуры.

Под эгидой ООН проходят: Международный день достопримечательностей, День газетного обозревателя, Международный день пиццы и Международный день радиолюбителя.

18 апреля в истории

18 апреля 1897 года родился украинский актер и режиссер Марьян Крушельницкий.

Часть его жизни связана с Харьковом. В 1924 году он приехал из Галичины в Украинскую ССР и в декабре поступил в театр «Березиль» – сначала в Киеве. Вместе с театром в 1926 году переехал в Харьков. В начале выступал в качестве актера, но достаточно быстро стал развиваться как режиссер. Первой режиссерской работой Крушельницкого в Харькове была постановка пьесы Катаева «Квадратура круга» на сцене театра «Веселый Пролетарий» в 1928 году. В 1933-1952 годах Крушельницкий был художественным руководителем, режиссером и актером Харьковского украинского драматического театра имени Тараса Шевченко. После этого переехал в Киев, где возглавлял Киевский академический драматический театр имени Ивана Франко.

18 апреля 1902 года впервые в мире дактилоскопия (исследование отпечатков пальцев) использована для установления личности преступника. Страной, где применили новый метод, стала Дания. За ней этот опыт в течение ближайшего десятилетия подхватили разные страны мира. Сама идея дактилоскопии принадлежит англичанину Уильяму Гершелю. Он еще в 1877 году выдвинул гипотезу о неизменности папиллярного рисунка кожи на ладонях человека. Добился введения дактилоскопии в практику криминалистов также англичанин – антрополог Фрэнсис Гальтон в 1895 году.

18 апреля 1921 года считается днем рождения газовой промышленности Украины. В этот день дала газ с глубины 395 метров первая поисковая скважина фирмы «Gazolina».

Это произошло на Дашавском газовом месторождении – недалеко от Стрыя на Львовщине. Уже через год построили первый газопровод — Дашава — Стрый, который затем продлили до Дрогобыча. Доразведка открытого месторождения в 1924 году подтвердила, что открытые залежи газа – самые большие на то время в Европе. В 1948 году построили первый магистральный газопровод в Украине – Дашава — Киев, диаметром 500 мм и длиной 509 км. К тому времени он был самым мощным и самым большим в Европе.

18 апреля 1946 года была распущена Лига Наций – международная организация, которая должна была поддерживать мир после Первой мировой войны, но не справилась с этой задачей. Основателями Лиги Наций были государства, победившие в Первой мировой, а также новые страны Польская республика, Чехословацкая республика и Королевство Хиджаз. Ее членами изначально были 44 страны, а со временем их количество увеличилось до 52. Совет Лиги наций состоял из четырех постоянных членов (Великобритания, Французская республика, Королевство Италия, Японская империя) и четырех избиравшихся ежегодно. Кризис международной организации начался еще до начала Второй мировой – в 1933-м, когда из ее состава вышли Германия и Японская империя. Однако формально Лига наций существовала в течение всей войны. Ее распустили в связи с созданием ООН.

18 апреля 1956 года состоялась «свадьба века», как ее тогда называли. Оскароносная американская актриса Грейс Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III.

Будущая княгиня познакомилась с Ренье в 1955 году, когда возглавляла американскую делегацию на Каннском кинофестивале. С князем актриса должна была позировать для журнала Paris Match. По легенде, князь впечатлился тем, как Грейс репетировала перед зеркалом реверанс для встречи с ним. При этом существует и менее романтичная версия знакомства. Согласно ее 32-летний Ренье подыскивал себе жену, которая помогла бы рекламировать Монако и привлечь деньги в княжество. Среди вариантов якобы рассматривали другую популярную американку – Мэрилин Монро. Но Грейс Келли подошла на эту роль больше. Как бы то ни было, а решение жениться князь принял очень оперативно – уже в январе 1956-го пара посетила родителей Грейс в США. Для актрисы очень важно было мнение отца – именно он «забраковал» всех предыдущих ее поклонников. Но Ренье III в качестве зятя устроил разборчивого Джека Келли. Пара получила родительское благословение.

На свадебную церемонию потратили около 50 миллионов долларов. Большую часть расходов покрыла киностудия MGM, которая сотрудничала с Грейс и получила эксклюзивное право транслировать церемонию – в обмен на расторжение контракта с актрисой. После женитьбы Келли больше не сыграла ни одной роли в кино – таково было требование венценосного мужа. У супругов родилось трое детей, их сын Альбер – сейчас правящий князь Монако. Судьба самой Грейс сложилась трагически – в 1982 году она погибла в автокатастрофе. Княгиня была сама за рулем авто, когда у нее произошел микроинсульт, машина сорвалась с крутого поворота и упала в пропасть. Грейс достали из автомобиля еще живой, но врачи не давали надежды, что она когда-нибудь поправится, так что на следующий день семья приняла решение отключить ее от аппарата жизнеобеспечения. Младшая дочь Грейс и Ренье Стефания тоже была в машине с мамой, но чудом выжила. Князь Монако до конца жизни оставался вдовцом и был похоронен рядом с Грейс после своей смерти в 2005 году.

Церковный праздник 18 апреля

18 апреля христиане чтят память мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца и других с ними. Святые мученики Агафопод и Феодул жили в Фессалониках во время царствования императора Диоклетиана. Оба отличались праведной жизнью и благочестием. Они продолжали проповедовать христианство во время гонений императора Диоклетиана. Правитель Фессалоник Фаустин сначала пытался убедить святых принести жертвы языческим богам, но, увидев их непреклонность, заключил обоих в тюрьму. Но и там они горячо молились и проповедовали узникам Евангелие и многих обратили в христианство. Об этом донесли правителю. Тогда мучеников позвали на суд, угрожали казнью, однако это не подействовало. И их снова отправили в тюрьму. На следующий день Фаустин приказал бросить его в море. Воины привязали святому Агафоподу камни к ногам, а он громко произнес: «Это будет нам вторым Крещением, которым омываются наши грехи, и мы чистыми придем к Христу». Следом за ним в море бросили и святого Феодула. Море выбросило на берег тела мучеников в светлых одеждах, без камней и без веревок. Христиане похоронили их.

Народные приметы

Если днем тепло, а ночью холодно, то погода будет ясной.

Если осы уже появились, то сильных заморозков не будет.

Что нельзя делать 18 апреля

Открывать окна нельзя.

Нельзя пить алкоголь.