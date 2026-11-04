Ночные заморозки: прогноз погоды на 5 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 5 ноября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей. Судя по термометру — зима все ближе.

В Харьковской области в течение дня будет сохраняться облачная погода ☁️. Существенных осадков не прогнозируют.

Ветер ожидают западной четверти ➡️, 9 – 14 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3 тепла до 2° мороза. Днем потеплеет до 2 – 7° тепла.

В Харькове день также пройдет без существенных осадков.

Ветер прогнозируют западной четверти ➡️, 9 – 14 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет около 0°, днем столбик термометра поднимется до ​​4 – 6° тепла.

Напомним, в Харьковской области в течение последних недель фиксируют постепенный рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики заболеваний.