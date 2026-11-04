Ночные заморозки: прогноз погоды на 5 ноября в Харькове и области
Прогноз погоды на четверг, 5 ноября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей. Судя по термометру — зима все ближе.
В Харьковской области в течение дня будет сохраняться облачная погода ☁️. Существенных осадков не прогнозируют.
Ветер ожидают западной четверти ➡️, 9 – 14 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 3 тепла до 2° мороза. Днем потеплеет до 2 – 7° тепла.
В Харькове день также пройдет без существенных осадков.
Ветер прогнозируют западной четверти ➡️, 9 – 14 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет около 0°, днем столбик термометра поднимется до 4 – 6° тепла.
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Напомним, в Харьковской области в течение последних недель фиксируют постепенный рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики заболеваний.