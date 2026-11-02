Видимость 200-500 метров: прогноз погоды на 3 ноября в Харькове и области

Прогноз на вторник, 3 ноября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей. Туман будет держаться всю ночь и утро.

В Харьковской области в течение дня будет облачная погода ☁️. Существенных осадков не предвидится, но ночью и утром будет слабая видимость из-за тумана 🌫 (200 – 500м).

Ветер ожидают северный, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 5 до 10°, днем ​​от 9 до 14°.

В Харькове также существенных осадков не ожидается. А туман ночью и утром захватит не только область, но и город 🌫, видимость 200 – 500м.

Ветер прогнозируют северный, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 6 – 8°, днем ​​столбик термометра поднимется 10 – 12°.

Напомним, в центре Харькова видели лису, решившую прогуляться по крыше здания. Видео с рыжей лесной жительницей, покорившей городские высоты, опубликовали в соцсетях.