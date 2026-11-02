Враг атакует Харьковщину: пострадали люди, повреждены дома (фото)
Ночью и утром 2 ноября армия РФ обстреляла ряд населённых пунктов Харьковщины.
Дополнено в 12:45. Пять человек пострадали в результате атаки врага в Чугуеве, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В частности, четыре женщины получили взрывные ранения, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще одна женщина получила острую реакцию на стресс и получила медицинскую помощь на месте», — уточнил он.
В результате ударов в Чугуеве повреждены торговые объекты, предприятия, которые находятся рядом и окна в домах, рассказала мэр города Галина Минаева.
Видео: Галина Минаева
12:10. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, оккупанты атаковали село Приморское Печенежской громады. Предварительно, в результате обстрела пострадали два человека. В селе повреждены девять частных домов.
Под ударом оказался и Чугуев. РФ ударила по городу БпЛА. Синегубов информирует о двух пострадавших.
«В результате трех ударов БпЛА в одном из микрорайонов Чугуева повреждены объекты торговли и жилые дома», — уточнила мэр Чугуева Галина Минаева.
Ночью из-за вражеской атаки пострадали пять многоэтажек в Лозовой.
«Повреждены также социальные учреждения – детский сад, управление соцзащиты и представительство Пенсионного фонда Украины», – рассказал мэр Лозовой Сергей Зеленский.
Напомним, 2 ноября около 09:00 россияне ударили КАБами по Изюму. Один человек погиб в результате «прилетов». Пострадали восемь человек. Среди них – 11-летний мальчик.