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Враг атакует Харьковщину: пострадали люди, повреждены дома (фото)

Происшествия 12:45   02.11.2026
Виктория Яковенко
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Враг атакует Харьковщину: пострадали люди, повреждены дома (фото) Фото: Олег Синегубов/последствия ударов по селу Приморское

Ночью и утром 2 ноября армия РФ обстреляла ряд населённых пунктов Харьковщины.

Дополнено в 12:45. Пять человек пострадали в результате атаки врага в Чугуеве, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В частности, четыре женщины получили взрывные ранения, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще одна женщина получила острую реакцию на стресс и получила медицинскую помощь на месте», — уточнил он.

В результате ударов в Чугуеве повреждены торговые объекты, предприятия, которые находятся рядом и окна в домах, рассказала мэр города Галина Минаева.

Видео: Галина Минаева

12:10. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, оккупанты атаковали село Приморское Печенежской громады. Предварительно, в результате обстрела пострадали два человека. В селе повреждены девять частных домов.

Под ударом оказался и Чугуев. РФ ударила по городу БпЛА. Синегубов информирует о двух пострадавших.

«В результате трех ударов БпЛА в одном из микрорайонов Чугуева повреждены объекты торговли и жилые дома», — уточнила мэр Чугуева Галина Минаева.

Ночью из-за вражеской атаки пострадали пять многоэтажек в Лозовой.

«Повреждены также социальные учреждения – детский сад, управление соцзащиты и представительство Пенсионного фонда Украины», – рассказал мэр Лозовой Сергей Зеленский.

удар по Лозовой
Фото: Сергей Зеленский
удар по Лозовой
Фото: Сергей Зеленский
удар по Лозовой
Фото: Сергей Зеленский
удар по Лозовой
Фото: Сергей Зеленский

Напомним, 2 ноября около 09:00 россияне ударили КАБами по Изюму. Один человек погиб в результате «прилетов». Пострадали восемь человек. Среди них – 11-летний мальчик.

Читайте также: Газовые сети повредил враг в двух громадах на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2026 в 12:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью и утром 2 ноября армия РФ обстреляла ряд населённых пунктов Харьковщины.".