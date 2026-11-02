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На Харьковщине навозом загрязнили почти 5,5 га земли: дело передали в суд

Общество 12:37   02.11.2026
Виктория Яковенко
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На Харьковщине навозом загрязнили почти 5,5 га земли: дело передали в суд

Чиновника агропредприятия будут судить на Харьковщине. Следствие считает, что в Богодуховском районе небрежное обращение с животными отходами привело к существенному загрязнению земли и нанесло ущерб экологии.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, фигурант – заместитель директора частного сельскохозяйственного предприятия, ответственный за соблюдение природоохранных норм в сфере животноводства.

«Мужчина допустил систематический вывоз навоза крупного рогатого скота непосредственно на открытую почву. Для этого использовалась сельскохозяйственная техника предприятия. При этом специально предназначенная площадка с надлежащей гидроизоляцией обустроена не была, а меры по своевременному вывозу и утилизации отходов не принимались», — рассказали правоохранители.

Экспертизы подтвердили, что длительный сброс навоза привел к накоплению в почве опасных веществ и создал реальную угрозу окружающей среде.

«В результате этого был загрязнен участок площадью почти 5,5 га. Общая сумма материального ущерба, причиненного окружающей среде, составляет более 700 тыс. гривен», — подсчитали в прокуратуре.

Чиновнику инкриминируют служебную халатность и загрязнение земель веществами и отходами, вредными для окружающей среды.

земли загрязнили на Харьковщине

земли загрязнили на Харьковщине

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2026 в 12:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чиновника агропредприятия будут судить на Харьковщине. Следствие считает, что в Богодуховском районе небрежное обращение с отходами привело к существенному загрязнению земли".