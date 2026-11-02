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КАБы ударили по Изюму: повреждена многоэтажка, горит почта, есть погибший

Происшествия 10:18   02.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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КАБы ударили по Изюму: повреждена многоэтажка, горит почта, есть погибший Изображение создано ИИ

Утром 2 ноября россияне выпустили управляемые авиабомбы по Изюму, написал начальник ХОВА Олег Синегубов. 

По предварительным данным, удар пришелся по четырехэтажному дому. Известно, что загорелись припаркованные авто и отделение почты.

Вскоре начальник ХОВА добавил: поступила информация об одном погибшем.

«Пострадали по меньшей мере три человека. Им предоставляется необходимая медицинская помощь», – добавил Синегубов.

На месте продолжают работать профильные службы, которые все еще устанавливают все последствия «прилетов».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2026 в 10:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 2 ноября россияне выпустили управляемые авиабомбы по Изюму, написал начальник ХОВА Олег Синегубов. ".