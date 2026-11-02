КАБы ударили по Изюму: повреждена многоэтажка, горит почта, есть погибший

Утром 2 ноября россияне выпустили управляемые авиабомбы по Изюму, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, удар пришелся по четырехэтажному дому. Известно, что загорелись припаркованные авто и отделение почты.

Вскоре начальник ХОВА добавил: поступила информация об одном погибшем.

«Пострадали по меньшей мере три человека. Им предоставляется необходимая медицинская помощь», – добавил Синегубов.

На месте продолжают работать профильные службы, которые все еще устанавливают все последствия «прилетов».