Сложнее было на севере от Харькова: Генштаб рассказал о боях в регионе

В течение минувших суток на Харьковщине было 11 боев, пишет Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали восемь раз около Терновой, Захаровки, Устиновки и Охримовки.

На Купянском – СОУ отбили три штурма ВС РФ в районе Радьковки и Купянска.

«За прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений. Вчера противник нанес 71 авиационный удар и сбросил 235 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 6578 дронов-камикадзе и совершили 2256 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 26 с применением реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

Потери россиян на сегодняшний день следующие: