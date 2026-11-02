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Сложнее было на севере от Харькова: Генштаб рассказал о боях в регионе

Украина 08:11   02.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Сложнее было на севере от Харькова: Генштаб рассказал о боях в регионе

В течение минувших суток на Харьковщине было 11 боев, пишет Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали восемь раз около Терновой, Захаровки, Устиновки и Охримовки.

На Купянском – СОУ отбили три штурма ВС РФ в районе Радьковки и Купянска.

«За прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений. Вчера противник нанес 71 авиационный удар и сбросил 235 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 6578 дронов-камикадзе и совершили 2256 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 26 с применением реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2026 в 08:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 11 боев, пишет Генштаб ВСУ.".