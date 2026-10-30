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Обворовали вдову воина с Харьковщины: в деле – новый фигурант

Общество 14:17   30.10.2026
Виктория Яковенко
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Обворовали вдову воина с Харьковщины: в деле – новый фигурант

Новое подозрение сообщили по делу о похищении более 2 млн грн государственной помощи у вдовы погибшего военнослужащего из Купянского района.

По данным Харьковской областной прокуратуры, еще один причастный — бывший осужденный, который на момент совершения преступления находился за решеткой.

Правоохранители напомнили, что до этого подозрение вручили жителю Днепропетровщины и мужчине, который отбывает наказание в Маневицкой исправительной колонии. Отмечается, что третий фигурант также из этой колонии.

27-летнему мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационной (автоматизированной) системы и воровстве.

«Подозреваемый скрывается от следствия. Он объявлен в розыск», — добавили в прокуратуре.

Следствие продолжается.

Напомним, со счета вдовы военнослужащего ВСУ из Купянского района украли миллионы гривен, полученные ею в качестве государственной помощи после гибели мужчины. По данным следствия, в течение января 2025 года фигуранты неоднократно осуществляли несанкционированный вход в аккаунт женщины в интернет-банкинге, после чего изменили логин, чтобы получить полный доступ к ее средствам на счете через мобильное приложение. За 19 операций со счета потерпевшей перевели более 2 млн гривен.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 14:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новое подозрение сообщили по делу о похищении более 2 млн грн государственной помощи у вдовы погибшего военнослужащего из Купянского района.".