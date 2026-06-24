У вдовы воина с Харьковщины украли 2 млн грн: среди фигурантов – заключенный

Со счета вдовы военнослужащего ВСУ из Купянского района украли миллионы гривен, полученные ею в качестве государственной помощи после гибели мужчины.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в преступлении подозревают 22-летнего мужчину. Он проживает в Днепропетровской области, уточнили в областной прокуратуре. Второй фигурант — 37-летний мужчина, отбывающий наказание в Маневицкой исправительной колонии за убийство.

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«В течение января 2025 года сообщники неоднократно осуществляли несанкционированный вход в аккаунт женщины в интернет-банкинге, после чего изменили логин, чтобы получить полный доступ к ее средствам на счет через мобильное приложение. Впоследствии они за 19 операций перевели с карты потерпевшей на подконтрольные счета более 2 млн гривен», — отметили правоохранители.

Мужчинам сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационной (автоматизированной) системы и воровстве.

Обоим подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к совершению преступления. Вероятно, велось четкое распределение ролей в рамках разветвленной преступной сети. Также устанавливаются каналы, по которым подозреваемые получали информацию о родственниках погибших защитников и выплате им государственной помощи», — добавили в прокуратуре.