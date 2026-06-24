Live

У вдовы воина с Харьковщины украли 2 млн грн: среди фигурантов – заключенный

Общество 16:47   24.06.2026
Виктория Яковенко
У вдовы воина с Харьковщины украли 2 млн грн: среди фигурантов – заключенный Фото: Харьковская областная прокуратура

Со счета вдовы военнослужащего ВСУ из Купянского района украли миллионы гривен, полученные ею в качестве государственной помощи после гибели мужчины.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в преступлении подозревают 22-летнего мужчину. Он проживает в Днепропетровской области, уточнили в областной прокуратуре. Второй фигурант — 37-летний мужчина, отбывающий наказание в Маневицкой исправительной колонии за убийство.

«В течение января 2025 года сообщники неоднократно осуществляли несанкционированный вход в аккаунт женщины в интернет-банкинге, после чего изменили логин, чтобы получить полный доступ к ее средствам на счет через мобильное приложение. Впоследствии они за 19 операций перевели с карты потерпевшей на подконтрольные счета более 2 млн гривен», — отметили правоохранители.

Мужчинам сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационной (автоматизированной) системы и воровстве.

Обоим подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к совершению преступления. Вероятно, велось четкое распределение ролей в рамках разветвленной преступной сети. Также устанавливаются каналы, по которым подозреваемые получали информацию о родственниках погибших защитников и выплате им государственной помощи», — добавили в прокуратуре.

вдову воина с Харьковщины обокрали
Фото: Харьковская областная прокуратура
вдову воина с Харьковщины обокрали
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Не проверила ремонт дома на Салтовке: подозрение экс-чиновнице горсовета

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

В «АТБ» объяснили причины дефицита товаров в Харькове и других городах
В «АТБ» объяснили причины дефицита товаров в Харькове и других городах
24.06.2026, 19:14
Передышка перед сильной жарой: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня
Передышка перед сильной жарой: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня
24.06.2026, 18:38
РФ усиливает атаки FPV по Харькову, до каких районов долетает — прокуратура
РФ усиливает атаки FPV по Харькову, до каких районов долетает — прокуратура
24.06.2026, 16:07
Новости Харькова — главное 24 июня: саранча приближается, атаки FPV усилились
Новости Харькова — главное 24 июня: саранча приближается, атаки FPV усилились
24.06.2026, 22:25
«Самый вонючий подъезд в городе»: харьковчане заявили в полицию на соседку
«Самый вонючий подъезд в городе»: харьковчане заявили в полицию на соседку
24.06.2026, 21:52
Дороги к границе с РФ отремонтировали на Харьковщине (фото)
Дороги к границе с РФ отремонтировали на Харьковщине (фото)
23.06.2026, 17:11

Новости по теме:

24.06.2026
Наживались на госпрограммах: в Харькове задержали топ-чиновницу и бизнесмена
24.06.2026
РФ усиливает атаки FPV по Харькову, до каких районов долетает — прокуратура
24.06.2026
Не проверила ремонт дома на Салтовке: подозрение экс-чиновнице горсовета
24.06.2026
Миллионный ущерб на ремонте клиники в Харькове: кого подозревают
24.06.2026
Саранча приближается? Что рекомендуют жителям Харьковщины в ГППС


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «У вдовы воина с Харьковщины украли 2 млн грн: среди фигурантов – заключенный», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 июня 2026 в 16:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Со счета вдовы военнослужащего ВСУ из Купянского района украли миллионы гривен, полученные ею в качестве государственной помощи после гибели мужчины.".