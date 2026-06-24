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Не проверила ремонт дома на Салтовке: подозрение экс-чиновнице горсовета

Общество 14:27   24.06.2026
Виктория Яковенко
Не проверила ремонт дома на Салтовке: подозрение экс-чиновнице горсовета Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители считают, что из-за халатности бывшей чиновницы Харьковского горсовета ремонт разрушенного дома на Салтовке обошелся с миллионными убытками.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурантка – экс-начальница одного из отделов управления по строительству, ремонту и реконструкции департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета, исполнявшая обязанности инженера по техническому надзору.

«В декабре 2023 года указанное управление заключило с директором предприятия договор по аварийному восстановлению многоквартирного жилого дома по ул. Бучмы, разрушенного в результате российских атак. Финансирование осуществлялось за счет субвенции из государственного бюджета на ликвидацию последствий вооруженной агрессии рф», — рассказали правоохранители.

Установлено, что после завершения ремонта подрядчик составил акты выполненных работ, в которые внес ложные сведения, — значительно завысил объемы утепления перекрытия технического этажа минеральной ватой. Кроме того, отмечают в прокуратуре, он незаконно применил дополнительные коэффициенты, что грубо нарушило правила ценообразования.

ремонт дома на Салтовке с убытками
Фото: Харьковская областная прокуратура
ремонт дома на Салтовке с убытками
Фото: Харьковская областная прокуратура

Несмотря на это, фигурантка, не проверив реальный объем выполненных работ и правильность применения строительных норм, засвидетельствовала акт подписью и печатью. На основании этого документа предприниматель получил полную оплату по договору. Ущерб составляет почти 3 млн гривен, добавили правоохранители.

Женщине сообщили о подозрении в служебной халатности.

ремонт дома на Салтовке с убытками
Фото: Харьковская областная прокуратура
ремонт дома на Салтовке с убытками
Фото: Харьковская областная прокуратура
ремонт дома на Салтовке с убытками
Фото: Харьковская областная прокуратура

В прокуратуре отметили, что дело директора предприятия, решившего «заработать» на восстановлении разрушенного дома, уже передали в суд. Ущерб возмещен в полном объеме.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2026 в 14:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители считают, что из-за халатности бывшей чиновницы Харьковского горсовета ремонт разрушенного дома на Салтовке обошелся с миллионными убытками.".