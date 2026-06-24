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Миллионный ущерб на ремонте клиники в Харькове: кого подозревают

Общество 12:32   24.06.2026
Виктория Яковенко
Миллионный ущерб на ремонте клиники в Харькове: кого подозревают Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове ремонт клиники НАМН Украины обернулся убытком более чем на 4 млн грн, сообщили в областной прокуратуре. Правоохранители вручили подозрения директору частного предприятия и чиновнику госучреждения.

По данным следствия, речь идет о договоре о капитальном ремонте фасада здания клиники ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского Национальной академии медицинских наук Украины».

«При выполнении работ в документацию и актав приема были внесены сведения о строительных материалах, которые фактически на объекте отсутствовали. В частности, речь идет о фасадных алюминиевых композитных кассетах, направляющих профилях и саморезных винтах. Эти «бумажные» материалы стали основанием для перечисления бюджетных средств подрядчику», – отметили в прокуратуре.

Следствие установило, что директор частного предприятия организовал внесение завышенных объемов ремонта в сметную и отчетную документацию, после чего подписал соответствующие акты выполненных работ.

ремонт клиники в Харькове провели с ущербом
Фото: Харьковская областная прокуратура

Потом эти документы передали представительнице заказчика — чиновнице государственного учреждения, которая отвечала за их прием. Правоохранители считают, что она не проверила фактический объем исполненного и подписала акты с недостоверными сведениями.

«Строительно-техническая экспертиза подтвердила разногласия между задекларированными и фактическими объемами работ и материалов. Часть позиций, включенных в стоимость ремонта, на объекте отсутствует. Общая сумма ущерба, нанесенного бюджету, превышает 4 млн гривен», — добавили в прокуратуре.

Директору частного предприятия сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением. А чиновнице института инкриминировали служебную халатность.

ремонт клиники в Харькове провели с ущербом
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2026 в 12:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ремонт клиники НАМН Украины обернулся убытком более чем на 4 млн грн, сообщили в областной прокуратуре.".