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Сегодня 2 августа 2026: какой день в истории

Календарь 06:00   02.08.2026
Оксана Горун
Сегодня 2 августа 2026: какой день в истории

2 августа в Украине – День памяти погибших военнослужащих Десантно-штурмовых войск ВСУ. В этом году он совпадает с Днем Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. 2 августа 1990 года армия Ирака по приказу Саддама Хусейна вторглась в Кувейт. В 1982-м открыли самый северный в мире метрополитен – в Хельсинки. В 1940-м Северную Буковину и несколько уездов Бессарабии включили в состав Украинской ССР. В 1939-м Альберт Эйнштейн направил президенту США Франклину Рузвельту письмо – предупреждение о разработке атомной бомбы Германией. В 1934-м Гитлер окончательно узурпировал власть в Германии после смерти президента Пауля фон Гинденбурга. В 1830-м французский король Карл X отрекся от престола. В 1802-м Наполеон стал пожизненным Первым консулом. В 216 году до нашей эры Ганнибал разгромил 80-тысячное римское войско в битве под Каннами.

Праздники и памятные даты 2 августа

2 августа в Украине – День памяти погибших военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Первое воскресенье августа – это День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В мире – Международный день прощения и День сестер.

В мире – Международный День памяти жертв нацистского геноцида ромов.

Также сегодня: Международный день близнецов (отмечают два дня – в первые выходные августа), День рождения почтового ящика, Международный день пони.

2 августа в истории

2 августа 216 года до нашей эры полководец Карфагена (древней страны в северной Африке) Ганнибал разгромил 80-тысячное римское войско в битве под Каннами. Подробнее.

2 августа 1802 года (или 14 термидора Х года по республиканскому календарю Франции) – Наполеон Бонапарт стал пожизненным Первым консулом. Подробнее.

2 августа 1830 года отрекся от престола французский король Карл X. Подробнее.

2 августа 1934 года умер президент Германии Пауль фон Гинденбург – последний человек, который еще хоть как-то мог ограничить власть рейхсканцлера Адольфа Гитлера. Подробнее.

Гитлер и Гинденбург - канцлер и прездент
Гитлер жмет руку Гинденбургу. Фото: Bundesarchiv, Bild

2 августа 1939 года Альберт Эйнштейн направил президенту США Франклину Рузвельту письмо – предупреждение о разработке сверхмощного атомного оружия нацистскими физиками. Подробнее.

2 августа 1940 года Северную Буковину и несколько уездов Бессарабии включили в состав Украинской ССР. Подробнее.

2 августа 1945 года завершилась Потсдамская конференция.

2 августа 1990 года армия Ирака по приказу Саддама Хусейна вторглась в Кувейт. Силы были неравными – и уже через два дня оккупанты провозгласили на захваченной территории марионеточную «Республику Кувейт». В таком формате она просуществовала совсем недолго. 8 августа Саддам объявил об аннексии, а 28 августа оформил Кувейт как 19-ю провинцию Ирака. «Республику Кувейт» фактически ликвидировали. Это вторжение и аннексия стали причиной войны в Персидском заливе 1990-1991 годов.

Повод для вторжения Хусейн особенно долго не разрабатывал. Устроил публичный скандал из-за нарушения Кувейтом и ОАЭ квот на экспорт нефти, которые установила ОПЕК. А затем обвинил Кувейт в краже нефти с месторождения на границе между странами. 1 августа должны были состояться переговоры между Ираком и Кувейтом в Саудовской Аравии, но они сорвались. И уже на следующий день бронетехника Саддама ехала по соседней стране. При этом агрессоры, конечно, заявили, что вторжение было совершено «по просьбе кувейтцев», якобы выступавших против династии Сабах.

Саддам Хусейн в суде
Саддам Хусейн сидит перед иракским судьей в здании суда в Багдаде. Фото: By SSGT D. MYLES CULLEN, USAF Источник: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1504850

«Активное сопротивление вторжению длилось около 14 часов, в течение которых в бою погибло, по имеющимся оценкам, 4200 кувейтцев. Хотя остатки 20-тысячной армии Кувейта в течение следующих 36 часов поддерживали упорную оборону, захват Кувейта иракцами был завершен без особого труда. Самое ожесточенное сопротивление оказал Дасманский дворец – королевская резиденция эмира – шейха Джабира аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха. Дворец сдался иракцам только после нескольких часов ожесточенных рукопашных боев, в которых погиб младший брат эмира, шейх Фахад… Шейх Джабир, его кабинет и старшие члены семьи Сабах бежали в Саудовскую Аравию, чтобы создать правительство в изгнании», — пишет энциклопедия Britannica.

Вслед за своим шейхом от иракской оккупации бежало около 350 тысяч граждан Кувейта. Беженцев также принимали в Саудовской Аравии. Иракскую оккупацию в Кувейте сопровождали многочисленные военные преступления: пытки, изнасилования, грабежи и так далее.

Мировое сообщество отреагировало на эти события достаточно оперативно. Уже 6 августа Совбез ООН принял резолюцию, которой не просто «выразил беспокойство», а наложил запрет на торговлю с Ираком. В последующие месяцы в Персидский залив начали прибывать войска США, Великобритании, Египта, Франции и других союзников. 29 ноября 1990 года Совбез ООН принял еще более жесткую резолюцию, санкционировав применение силы в случае, если иракцы не покинут Кувейт до 15 января 1991 года. С Хусейном пытались вести переговоры, чтобы вынудить его отступить. Однако срок истек, а иракские войска никуда не собирались. 12 января 1991 года президент США Джордж Буш добился одобрения Конгрессом проведения военной операции в Персидском заливе. И уже 16 января началась знаменитая «Буря в пустыне» с участием коалиции 28 стран. Уже 28 февраля армия Ирака покинула Кувейт, а затем правительство Хусейна признало все резолюции Совбеза ООН.

Церковный праздник 2 августа

2 августа православные отмечают перенос из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива. Подробнее.

Народные приметы

Если 2 августа идет дождь, то еще неделю будет дождить.

Если в этот день гроза – это к хорошему урожаю зерна.

Если грачи уже начали собираться в большие стаи, то осень будет ранней.

Что нельзя делать 2 августа

Нельзя спорить с друзьями.

Нельзя ревновать и завидовать.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 августа в Украине – День памяти погибших военнослужащих Десантно-штурмовых войск ВСУ. В этом году он совпадает с Днем Воздушных сил Вооруженных Сил Украины".