Сегодня 2 августа 2026: какой день в истории

2 августа в Украине – День памяти погибших военнослужащих Десантно-штурмовых войск ВСУ. В этом году он совпадает с Днем Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. 2 августа 1990 года армия Ирака по приказу Саддама Хусейна вторглась в Кувейт. В 1982-м открыли самый северный в мире метрополитен – в Хельсинки. В 1940-м Северную Буковину и несколько уездов Бессарабии включили в состав Украинской ССР. В 1939-м Альберт Эйнштейн направил президенту США Франклину Рузвельту письмо – предупреждение о разработке атомной бомбы Германией. В 1934-м Гитлер окончательно узурпировал власть в Германии после смерти президента Пауля фон Гинденбурга. В 1830-м французский король Карл X отрекся от престола. В 1802-м Наполеон стал пожизненным Первым консулом. В 216 году до нашей эры Ганнибал разгромил 80-тысячное римское войско в битве под Каннами.

Праздники и памятные даты 2 августа

2 августа в Украине – День памяти погибших военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Первое воскресенье августа – это День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В мире – Международный день прощения и День сестер.

В мире – Международный День памяти жертв нацистского геноцида ромов.

Также сегодня: Международный день близнецов (отмечают два дня – в первые выходные августа), День рождения почтового ящика, Международный день пони.

2 августа в истории

2 августа 216 года до нашей эры полководец Карфагена (древней страны в северной Африке) Ганнибал разгромил 80-тысячное римское войско в битве под Каннами. Подробнее.

2 августа 1802 года (или 14 термидора Х года по республиканскому календарю Франции) – Наполеон Бонапарт стал пожизненным Первым консулом. Подробнее.

2 августа 1830 года отрекся от престола французский король Карл X. Подробнее.

2 августа 1934 года умер президент Германии Пауль фон Гинденбург – последний человек, который еще хоть как-то мог ограничить власть рейхсканцлера Адольфа Гитлера. Подробнее.

2 августа 1939 года Альберт Эйнштейн направил президенту США Франклину Рузвельту письмо – предупреждение о разработке сверхмощного атомного оружия нацистскими физиками. Подробнее.

2 августа 1940 года Северную Буковину и несколько уездов Бессарабии включили в состав Украинской ССР. Подробнее.

2 августа 1945 года завершилась Потсдамская конференция.

2 августа 1990 года армия Ирака по приказу Саддама Хусейна вторглась в Кувейт. Силы были неравными – и уже через два дня оккупанты провозгласили на захваченной территории марионеточную «Республику Кувейт». В таком формате она просуществовала совсем недолго. 8 августа Саддам объявил об аннексии, а 28 августа оформил Кувейт как 19-ю провинцию Ирака. «Республику Кувейт» фактически ликвидировали. Это вторжение и аннексия стали причиной войны в Персидском заливе 1990-1991 годов.

Повод для вторжения Хусейн особенно долго не разрабатывал. Устроил публичный скандал из-за нарушения Кувейтом и ОАЭ квот на экспорт нефти, которые установила ОПЕК. А затем обвинил Кувейт в краже нефти с месторождения на границе между странами. 1 августа должны были состояться переговоры между Ираком и Кувейтом в Саудовской Аравии, но они сорвались. И уже на следующий день бронетехника Саддама ехала по соседней стране. При этом агрессоры, конечно, заявили, что вторжение было совершено «по просьбе кувейтцев», якобы выступавших против династии Сабах.

«Активное сопротивление вторжению длилось около 14 часов, в течение которых в бою погибло, по имеющимся оценкам, 4200 кувейтцев. Хотя остатки 20-тысячной армии Кувейта в течение следующих 36 часов поддерживали упорную оборону, захват Кувейта иракцами был завершен без особого труда. Самое ожесточенное сопротивление оказал Дасманский дворец – королевская резиденция эмира – шейха Джабира аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха. Дворец сдался иракцам только после нескольких часов ожесточенных рукопашных боев, в которых погиб младший брат эмира, шейх Фахад… Шейх Джабир, его кабинет и старшие члены семьи Сабах бежали в Саудовскую Аравию, чтобы создать правительство в изгнании», — пишет энциклопедия Britannica.

Вслед за своим шейхом от иракской оккупации бежало около 350 тысяч граждан Кувейта. Беженцев также принимали в Саудовской Аравии. Иракскую оккупацию в Кувейте сопровождали многочисленные военные преступления: пытки, изнасилования, грабежи и так далее.

Мировое сообщество отреагировало на эти события достаточно оперативно. Уже 6 августа Совбез ООН принял резолюцию, которой не просто «выразил беспокойство», а наложил запрет на торговлю с Ираком. В последующие месяцы в Персидский залив начали прибывать войска США, Великобритании, Египта, Франции и других союзников. 29 ноября 1990 года Совбез ООН принял еще более жесткую резолюцию, санкционировав применение силы в случае, если иракцы не покинут Кувейт до 15 января 1991 года. С Хусейном пытались вести переговоры, чтобы вынудить его отступить. Однако срок истек, а иракские войска никуда не собирались. 12 января 1991 года президент США Джордж Буш добился одобрения Конгрессом проведения военной операции в Персидском заливе. И уже 16 января началась знаменитая «Буря в пустыне» с участием коалиции 28 стран. Уже 28 февраля армия Ирака покинула Кувейт, а затем правительство Хусейна признало все резолюции Совбеза ООН.

Церковный праздник 2 августа

2 августа православные отмечают перенос из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива. Подробнее.

Народные приметы

Если 2 августа идет дождь, то еще неделю будет дождить.

Если в этот день гроза – это к хорошему урожаю зерна.

Если грачи уже начали собираться в большие стаи, то осень будет ранней.

Что нельзя делать 2 августа

Нельзя спорить с друзьями.

Нельзя ревновать и завидовать.