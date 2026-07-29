Сегодня 29 июля 2026: какой день в истории

29 июля в Украине – День чествования павших воинов Сил специальных операций ВСУ. В этот день 2005 года астрономы объявили об открытии объекта 2003 UB313, который впоследствии получил название Эрида. В 1981-м состоялась свадьба наследника престола Великобритании принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. В 1958-м создали NASA. В 1954-м впервые опубликовали «Властелина колец» Толкина. В 1865-м родился митрополит Андрей Шептицкий. В 1836-м в Париже открыли Триумфальную арку. В 1776-м в ссылку на Соловецкие острова прибыл последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский. В 1588-м у британского побережья появились корабли испанской «Непобедимой Армады».

Праздники и памятные даты 29 июля

29 июля в Украине – День чествования павших воинов Сил специальных операций ВСУ.

29 июля в мире – Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией.

Также сегодня Международный день тигра.

29 июля в истории

29 июля 1588 года у британского побережья появились корабли испанской «Непобедимой Армады». В дальнейшем выяснилось, что со словом «непобедимая» испанцы несколько поспешили. Подробнее.

29 июля 1776 года в ссылку на Соловецкие острова прибыл последний украинский кошевой атаман Петр Калнышевский. Подробнее.

29 июля 1836 года в Париже торжественно открыли Триумфальную арку. Один из самых известных монументов Франции возводили в течение 30 лет – самых бурных в истории страны. Подробнее.

29 июля 1865 года родился польский граф Роман Мария Александр Шептицкий. В историю Украины он войдет под своим монашеским именем – Андрей Шептицкий. Подробнее.

29 июля 1954 года вышел первый том трилогии Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец». Подробнее.

29 июля 1958 года в США создали Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства – NASA. Подробнее.

29 июля 1981 года состоялась свадьба английского принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. Подробнее.

29 июля 2005 года астрономы объявили об открытии объекта 2003 UB313, который впоследствии получил название Эрида и был признан карликовой планетой.

«Открытие Эриды привело к дискуссии в научном сообществе, которая привела к решению Международного астрономического союза в 2006 году уточнить определение планеты. Плутон, Эрида и другие подобные объекты сейчас классифицируются как карликовые планеты», – пишет NASA.

Между открытием Эриды и заявлением о нем прошло около полугода. Ученые обнаружили ее 5 января 2005, анализируя снимки, полученные еще в 2003 году. Сначала будущую Эриду прозвали Ксеной – в честь принцессы-воина из популярного телесериала. В сентябре 2005-го объявили, что у Ксены есть крошечный спутник, который неофициально назвали Габриэллой – в честь подруги Ксены в телешоу.

«После месяцев дебатов по классификации Эриды Международный астрономический союз проголосовал за изменение определения планеты. Новое решение переклассифицировало Плутон как карликовую планету и уменьшило количество планет в Солнечной системе до восьми. Как Эрида, так и астероид Церера также классифицируются как карликовые планеты», – объясняют в NASA.

Впоследствии объект получил официальное название Эрида — в честь греческой богини раздора. Его спутник, который был Габриэллой, официально назвали Дисномией – в честь дочери Эриды, богини-демоницы.

Церковный праздник 29 июля

29 июля чтят память мученика Каллиника. Подробнее.

Народные приметы

Если день солнечный, то урожай будет хорошим.

А если идет дождь, урожай плохо сохранится.

Если 29 июля туман, то будет много грибов.

Что нельзя делать 29 июля

Не желательно заниматься рукоделием и работать на огороде.

Нельзя пользоваться острыми предметами.