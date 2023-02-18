Сегодня 18 февраля: какой праздник и день в истории

По церковному календарю 18 февраля – память мученицы Агафьи. В этот день обнаружили Плутон, Геббельс произнес речь, скопированную в прошлом году Путиным, а в 2014 году начался штурм силовиками Майдана.

Праздники и памятные даты 18 февраля

18 февраля государственные и профессиональные праздники Украины не отмечают. Также нет значительных мировых мероприятий.

18 февраля в истории

18 февраля 1386 года польская королева Ядвига (юридически – король, ведь она была монархом, а не женой короля) вышла замуж за Великого князя Литовского Ягайло.

Этот брак скрепил Кревскую унию 1385 года. Уния объединяла польские на литовские земли под властью единого короля, которым и стал Ягайло. Он обязался перевести Великое княжество Литовское в католичество и стал католиком сам, приняв имя Владислава II.

Ягайло этот брак сделал не только польским королем, но и основателем новой династии – Ягеллонов. А вот судьбу Ядвиги сложно назвать счастливой. Замуж ее выдали в 12 лет. А умерла женщина в 25 – после смерти своего единственного новорожденного ребенка Елизаветы-Бонифации. Младенец не прожил и месяца, Ядвига умерла через несколько дней после дочери. Ягайло же женился еще трижды. И наследниками престола стали дети от четвертого брака.

18 февраля 1930 года был открыт Плутон. На тот момент его признали девятой планетой Солнечной системы.

И с этим званием Плутон «провел» почти столетие – до 2006 года, когда во внешней части Солнечной системы обнаружили другие массивные объекты. Международный астрономический союз принял определение термина «планета», под которое Плутон не подпадает. С этого момента его отнесли к категории карликовых планет и в «школьном курсе» больше не изучают. Впрочем, ряд ученых все еще бьется за возвращение Плутону предыдущего звания.

18 февраля 1943 года главный пропагандист нацистской Германии Йозеф Геббельс в Берлинском дворце спорта произнес самую известную из своих речей, которой ввел в оборот выражение «тотальная война».

К моменту этого выступления немецкая армия проиграла Сталинградскую битву и отступала. Речь Геббельса продолжалась 109 минут, считается, что за время ее произнесения оратор похудел на 3 кг.

Политолог Наталия Пелагеша, анализируя выступления президента РФ Путина 21 и 24 февраля 2022 года, заявила, что основой для них стала именно та самая знаменитая речь Геббельса. Проведя анализ двух текстов, она отметила сходство построения – на вопросах: у Геббельса в тексте их было 29, в двух речах Путина – 28. Есть общая лексика, в частности, сверхактивное употребление слова «угроза»: Геббельс повторил его 24 раза, Путин в обоих текстах (учитывая синонимы и соответствующие глаголы) – 19 раз. Есть и скопированные целые фразы. «Путин просто украл речь Геббельса и выдал ее за свою. Телеобращения Путина – это речь Геббельса, переписанная с использованием карты слов, пары словарей синонимов и толковых словарей», — считает политолог.

18 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Хорватией и Угандой.

18 февраля 2014 года начался штурм силовиками Майдана и первые массовые жертвы среди участников Революции Достоинства.

Старт трагическим событиям дало шествие от Майдана к Верховной Раде утром. Чтобы пройти в парламент, протестующим пришлось штурмовать милицейские автомобили, которыми преградили путь колонне. Далее по пути началось противостояние с «Беркутом»: силовики пустили в ход светошумные гранаты и помповые ружья, протестующие – камни, петарды и фейерверки. Впоследствии «Беркут» перешел в наступление. В ход пошло и огнестрельное оружие. Около 16 часов силовики захватили баррикаду на улице Грушевского, а затем собрались на Европейской площади и при поддержке коммунальщиков разобрали баррикаду в начале Крещатика. Протестующих оттеснили от Октябрьского дворца и дальше вниз по улице Институтской.

Воспользовавшись паузой в движении «противника», майдановцы построили «последнюю баррикаду» на Институтской. СБУ и МВД объявили ультиматум майдановцам, требуя прекратить противостояние и угрожая «задействовать все силы и средства, предусмотренные законом». В 18:00 начался штурм со стороны Европейской площади. А в 19:00 — наступление на Майдан со всех сторон. Участники протеста смогли сдержать наступление, однако их оттеснили с части площади – со стороны Дома профсоюзов. Сверхтяжелый день завершился ночной трагедией – поджогом Дома профсоюзов. Точное количество погибших в нем неизвестно до сих пор. Всего в событиях 18 февраля погибли 22 воина Небесной сотни.

Церковный праздник 18 февраля

18 февраля христиане чтят память мученицы Агафьи. Она была дочерью именитых и богатых родителей – христиан из города Палермо в Сицилии. Во время гонений на христиан императора Декия градоначальник Катаны Кинтиан, услышав о богатстве и красоте Агафьи, послал за ней воинов, чтобы привести ее на суд как христианку. В Катане ее поселили у богатой хозяйки, у которой было пятеро дочерей. Все они пытались убедить Агафью принести жертву языческим богам. Однако она стойко отказывалась. Не согласилась она перейти в язычество и во время допроса у градоправителя. Тогда девушку подвергли жестокому издевательству. В тюрьме к ней явился апостол Петр и исцелил от ран. На следующем допросе Агафья своим чудесным исцелением поразила градоправителя, но выводов он не сделал – и приказал мучить девушку дальше. Тогда началось землетрясение, и разверзшаяся земля поглотила ближайших друзей Кинтиана. Испуганные жители прибежали к Кинтиану, требуя, чтобы он прекратил пытку. Опасаясь народного возмущения, Кинтиан отправил святую Агафью обратно в тюрьму, где мученица скончалась.

Народные приметы

Мороз в этот день предвещает, что весна будет ранней и теплой.

Если снега нет 18 февраля, то летом не будет осадков.

Что нельзя делать 18 февраля

Нельзя ссориться – особенно в семье.