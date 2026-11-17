Утром 17 ноября в пресс-службе мэрии сообщили, что из-за нестабильного напряжения в Харькове наблюдаются проблемы в работе электротранспорта.

«В связи с проблемами в энергоснабжении наблюдаются сбои в работе городского наземного электротранспорта», – объяснили в мэрии.

Напомним, накануне, 16 ноября, около 16:30 в Харькове из-за резкого снижения напряжения остановились поезда в метро. Также в некоторых районах исчезло уличное освещение. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в ночь на 16 ноября под ударами снова было одно из энергогенерирующих предприятий на территории области. В то же время, он подчеркнул, что ситуация с энергообеспечением остается под полным контролем, а проблем с финансированием «планов устойчивости» нет.

Утром 17 ноября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что на Харьковщине ввели аварийные отключения света.