Не хватает напряжения извне: Синегубов пояснил причину блэкаута в Харькове

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального марафона «Единые новости» прокомментировал вечерний блэкаут в Харьковской области. Также он рассказал, как работает областная больница в таких условиях.

«Мы являемся частью общенациональной сети и мы зависим от той электроэнергии, которую мы получаем, так сказать, извне. И не хватает действительно напряжения», — сказал он.

Также он добавил, что областная больница вынуждена полностью работать на генераторах и других альтернативных источниках, потому что оборудование — КТ, МРТ, операционные — не могут функционировать на таком напряжении, которое сейчас есть.

Видео: «Єдині новини»

Сегодня днем ​​на пресс-конференции Синегубов информировал, что в ночь на 16 ноября под ударами снова было одно из энергогенерирующих предприятий на территории области. В то же время, он подчеркнул, что ситуация с энергообеспечением остается под полным контролем, а проблем с финансированием «планов устойчивости» нет.

Напомним, около 16:30 в Харькове из-за резкого снижения напряжения остановились поезда в метро. Также в некоторых районах исчезло уличное освещение.