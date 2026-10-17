Блэкаут в Виннице после атаки РФ: не работает электротранспорт, подробности

Из-за российской атаки Винница осталась без электроэнергии, сообщил утром 17 октября городской голова Сергей Моргунов.

«Критическая инфраструктура работает на резервном питании. При отсутствии света электротранспорт не будет работать. Вместо этого выйдет больше автобусов и маршрутных такси», — отметил Моргунов.

Глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная констатирует: регион пережил одну из самых массированных атак за период полномасштабного вторжения.

«За последние сутки над областью были сбиты 24 вражеских БпЛА. Благодарю наши силы противовоздушной обороны за защиту. В то же время есть повреждения гражданской и критической инфраструктуры. Пострадали шесть человек. Из них один человек находится в реанимации в тяжелом, но уже в стабильном состоянии. Трое – в состоянии средней тяжести, еще двое – в легком. Все получают необходимую медицинскую помощь», – рассказала Заболотная.

Напомним, после 21:30 16 октября в Харькове раздалось несколько взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о прилете «Бандеролей». Удары зафиксировали в Слободском и Немышлянском районах. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, пострадали 15 человек.