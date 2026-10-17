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Ракетные удары по городу 16 октября: уже 15 пострадавших, были пожары (фото)

Общество 07:25   17.10.2026
Виктория Яковенко
Ракетные удары по городу 16 октября: уже 15 пострадавших, были пожары (фото)

Количество пострадавших в результате массированной атаки на Харьков вечером 16 октября возросло до 15.

«Вечером 16 октября враг нанес ракетные удары по городу. Одно из попаданий зафиксировано в складское здание в Немышлянском районе. Возник пожар площадью 100 кв. м. Повреждены расположенные рядом многоэтажные жилые дома и другие объекты», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В общем возникли четыре пожара, спасатели их потушили.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

удары по Харькову

удары по Харькову

удары по Харькову

удары по Харькову

Напомним, после 21:30 16 октября в Харькове раздалось несколько взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о прилете «Бандеролей». Удары зафиксировали в Слободском и Немышлянском районах.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2026 в 07:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пострадавших в результате массированной атаки на Харьков вечером 16 октября возросло до 15.".