Сегодня, 27 ноября, около 10:35 вражеский FPV ударил по Дому молитвы одной из религиозных громад в поселке Золочев.

Об этом сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко. В результате удара повреждены крыша, окна и фасад здания.

Люди в результате «прилета» не пострадали.

Напомним, 27 ноября около 07:45 враг атаковал Шевченковский район FPV-дроном, управляемым с помощью оптоволоконного канала связи, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Под удар попала АЗС. Пострадали три человека – это 72-летний мужчина, работающий оператором АЗС, 36-летний мужчина и 52-летняя женщина. Все они подверглись острой реакции на стресс.