Массовую молитву провели в Харькове: о чем просили Бога (видео, фото)

Второй молитвенный завтрак провели в Харькове 15 октября. Представители религиозных конфессий, областной и городской власти, волонтеры, военные и спасатели молились за украинских защитников, мир и справедливую победу.

«Наша молитва должна звучать за тех, кто на фронте, за детей и родителей, которые потеряли близких. Молимся за мир и за наших военных», — пишет в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов.

Видео: Олег Синегубов/Telegram

«Я уверен, что эта традиция будет продолжаться. Люди в этом зале занимаются разными делами, но все мы объединены общей молитвой за победу и мирное будущее Украины. Спасибо за возрождение украинской духовности, развитие военного капелланства, которое является мощной поддержкой для наших защитников и защитниц! Харьков всегда был и будет городом взаимоуважения и толерантности ко всем конфессиям и вероисповеданиям», — подчеркнул первый вице-мэр Харькова Александр Новак.



Фото: Харьковский горсовет

В горсовете отмечают, что молитвенные завтраки являются многолетней традицией во многих демократических странах — США, Германии, Великобритании. Целью неформальных встреч представителей религиозных общин и власти является духовное единение граждан, провозглашение общей молитвы за мир и обсуждение важных общественных вопросов.



Фото: Харьковский горсовет