Били по Харькову, Изюму и Балаклее: за сутки пострадали 14 человек — Синегубов

Российская армия за минувшие сутки обстреляла Харьков и 11 населенных пунктов области, проинформировал утром 9 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов пострадали 14 человек, в том числе двое детей. В г. Изюм получили ранения женщины 19, 68, 54, 50 лет и 75-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс женщины 46 и 59 лет, 17-летний парень и 14-летняя девочка; в г. Харьков ранена 73-летняя женщина и 35-летний мужчина; в г. Балаклея получил ранения 52-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс женщины 22 и 27 лет», — перечислил Синегубов.

Основным оружием РФ для террора гражданских остаются дроны: их по Харьковской области прилетело почти 80. Также были удары ракетой, КАБом и из РСЗО.

В Харькове повреждены дома, магазины, электросети, автомобили, а также — склад. Вчера по городу летели российские FPV. Мэр информировал о девяти ударах по шести локациям, в том числе — повторной атаке по месту, где уже работали спасатели ГСЧС.

Существенные разрушения в Изюме. По данным ГВА, ночью 9 ноября — с 02:35 до 02:45 — армия РФ нанесла комбинированный удар по городу, применив БпЛА и КАБ. «Прилеты» были в нескольких районах.

«Повреждены четыре многоквартирных дома, 12 частных домов, админздание, три хозяйственные сооружения, девять автомобилей», — перечислил Синегубов.

В Балаклее повреждены две многоэтажки и две машины. Начальник ГВА Виталий Карабанов информировал об ударе по центральной части города вечером 8 ноября.

Разрушения также есть в Золочеве, Дергачах, Старом Салтове и других населенных пунктах области.