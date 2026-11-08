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Мемориальный комплекс памяти защитников Украины открыли в Харькове

Общество 15:45   08.11.2026
Оксана Горун
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Мемориальный комплекс памяти защитников Украины открыли в Харькове Фото: пресс-служба ХОВА

На мемориальных табличках увековечили имена 1536 защитников и защитниц, которые отдали жизнь за Украину.

Об открытии мемориала проинформировала пресс-служба Харьковской ОВА. Проект реализовали за счет областного бюджета совместно с общественной организацией «Всеукраинское объединение родных пропавших без вести и погибших защитников Украины». Глава организации Марина Полякова во время мероприятия подчеркнула, что за каждым именем, высеченным на гранитных табличках, — стоит человеческая судьба, семья и история мужества, а созданный мемориальный комплекс станет местом благодарности, молитвы и уважения.

«Харьковщина знает подлинную цену свободы. Каждое из 1536 имен, увековеченных на мемориале, – это история мужества, самопожертвования и борьбы в войне за независимость Украины. Спасибо депутатскому корпусу областного совета, общественности и лично Марине Поляковой за всестороннюю поддержку в реализации важных региональных инициатив. Наша ответственность — сохранить память и достойно почтить тех, кто отдал жизнь за нашу свободу, и передать следующим поколениям правду об их подвиге», — цитирует пресс-служба слова заместителя начальника ХОВА Андрея Дорожко.

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Память павших защитников и защитниц Украины почтили минутой молчания. На месте провели панихиду и возложение цветов.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2026 в 15:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На мемориальных табличках увековечили имена 1536 защитников и защитниц, которые отдали жизнь за Украину".