Аварийные отключения электричества начались на Харьковщине — облэнерго

Харьковоблэнерго в 10:05 8 ноября сообщило о сложной ситуации в энергосистеме Украины, из-за которой начались аварийные отключения света.

«В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, применяются аварийные отключения электроэнергии. Просим бережно потреблять электроэнергию и не включать несколько мощных электроприборов одновременно. Это создает дополнительную нагрузку на энергосистему, что может приводить к значительному снижению напряжения и повреждению внутридомовых электросетей», — предупредили энергетики.

В пресс-службе облэнерго напомнили, что почасовые графики отключений также продолжают действовать.

Утром 8 ноября об ударах по критической инфраструктуре, из-за которых произошли отключения электричества, сообщили мэры Лозовой и Златополя. По данным Златопольського городского головы Николая Бакшеева, на Харьковщине обесточены 250 тысяч абонентов.