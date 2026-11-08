Аварийные отключения электричества начались на Харьковщине — облэнерго
Харьковоблэнерго в 10:05 8 ноября сообщило о сложной ситуации в энергосистеме Украины, из-за которой начались аварийные отключения света.
«В связи со сложной ситуацией в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, применяются аварийные отключения электроэнергии. Просим бережно потреблять электроэнергию и не включать несколько мощных электроприборов одновременно. Это создает дополнительную нагрузку на энергосистему, что может приводить к значительному снижению напряжения и повреждению внутридомовых электросетей», — предупредили энергетики.
В пресс-службе облэнерго напомнили, что почасовые графики отключений также продолжают действовать.
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Утром 8 ноября об ударах по критической инфраструктуре, из-за которых произошли отключения электричества, сообщили мэры Лозовой и Златополя. По данным Златопольського городского головы Николая Бакшеева, на Харьковщине обесточены 250 тысяч абонентов.