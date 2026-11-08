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Удар по критической инфраструктуре: часть громады без света — Зеленский

Происшествия 09:35   08.11.2026
Оксана Горун
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Удар по критической инфраструктуре: часть громады без света — Зеленский Фото: Сергей Зеленский/Facebook

Городской голова Лозовой Сергей Зеленский утром 8 ноября сообщил, что российская армия атаковала громаду: есть повреждения объектов энергетики, уничтожены склады фермерского хозяйства.

«Враг ударил по критической инфраструктуре. Часть Лозовской громады без света. Уничтожены склады одного из фермерских хозяйств. Продолжаются восстановительные работы. Медицинские и коммунальные службы работают на резервном питании», — написал Зеленский в Facebook.

удар по складам фермерского хозяйства в Лозовой 8 ноября 2026
Фото: Сергей Зеленский/Facebook

Ранее о масштабных отключениях сообщил мэр Златополя Николай Бакшеев. По его данным, после «прилета» БпЛА по критической инфраструктуре на Харьковщине без света остались 250 тысяч абонентов.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2026 в 09:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Лозовой Сергей Зеленский 8 ноября сообщил, что российская армия атаковала громаду: есть повреждения объектов энергетики, уничтожены склады фермерского хозяйства".