Удар по критической инфраструктуре: часть громады без света — Зеленский

Городской голова Лозовой Сергей Зеленский утром 8 ноября сообщил, что российская армия атаковала громаду: есть повреждения объектов энергетики, уничтожены склады фермерского хозяйства.

«Враг ударил по критической инфраструктуре. Часть Лозовской громады без света. Уничтожены склады одного из фермерских хозяйств. Продолжаются восстановительные работы. Медицинские и коммунальные службы работают на резервном питании», — написал Зеленский в Facebook.

Ранее о масштабных отключениях сообщил мэр Златополя Николай Бакшеев. По его данным, после «прилета» БпЛА по критической инфраструктуре на Харьковщине без света остались 250 тысяч абонентов.