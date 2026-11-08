Как будут отключать свет 8 ноября в Харьковской области: графики

В воскресенье, 8 ноября, на Харьковщине продолжат действовать графики почасовых отключений, предупредили в Харьковоблэнерго.

Причина отключений — сложная ситуация в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за российских обстрелов.

Часы отсутствия электроснабжения на Харьковщине по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно) следующие:

1.1 04:00–07:30; 11:00–18:00

1.2 04:00–07:30; 11:00–18:00

2.1 00:00–07:30; 11:00–18:00; 22:00-24:00

2.2 04:00-07:30; 11:00–18:00; 22:00-24:00

3.1 07:00–11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00–11:00; 14:30-21:30

4.1 07:30-11:00; 14:30-21:30

4.2 07:30-11:00; 14:30-21:30

5.1 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00

5.2 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00

6.1 00:00–04:00; 09:00-14:30; 18:00–24:00

6.2 00:00–04:00; 09:00-14:30; 18:00–24:00

Список адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.