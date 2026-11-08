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Как будут отключать свет 8 ноября в Харьковской области: графики

Общество 07:50   08.11.2026
Оксана Горун
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Как будут отключать свет 8 ноября в Харьковской области: графики Фото: ХГС

В воскресенье, 8 ноября, на Харьковщине продолжат действовать графики почасовых отключений, предупредили в Харьковоблэнерго. 

Причина отключений — сложная ситуация в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за российских обстрелов.

Часы отсутствия электроснабжения на Харьковщине по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно) следующие:

1.1 04:00–07:30; 11:00–18:00
1.2 04:00–07:30; 11:00–18:00
2.1 00:00–07:30; 11:00–18:00; 22:00-24:00
2.2 04:00-07:30; 11:00–18:00; 22:00-24:00
3.1 07:00–11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00–11:00; 14:30-21:30
4.1 07:30-11:00; 14:30-21:30
4.2 07:30-11:00; 14:30-21:30
5.1 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00
5.2 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00
6.1 00:00–04:00; 09:00-14:30; 18:00–24:00
6.2 00:00–04:00; 09:00-14:30; 18:00–24:00

Список адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2026 в 07:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 8 ноября, на Харьковщине продолжат действовать графики почасовых отключений, предупредили в Харьковоблэнерго".