Как будут отключать свет 8 ноября в Харьковской области: графики
В воскресенье, 8 ноября, на Харьковщине продолжат действовать графики почасовых отключений, предупредили в Харьковоблэнерго.
Причина отключений — сложная ситуация в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за российских обстрелов.
Часы отсутствия электроснабжения на Харьковщине по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно) следующие:
1.1 04:00–07:30; 11:00–18:00
1.2 04:00–07:30; 11:00–18:00
2.1 00:00–07:30; 11:00–18:00; 22:00-24:00
2.2 04:00-07:30; 11:00–18:00; 22:00-24:00
3.1 07:00–11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00–11:00; 14:30-21:30
4.1 07:30-11:00; 14:30-21:30
4.2 07:30-11:00; 14:30-21:30
5.1 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00
5.2 00:00–04:00; 07:30-14:30; 18:00–24:00
6.1 00:00–04:00; 09:00-14:30; 18:00–24:00
6.2 00:00–04:00; 09:00-14:30; 18:00–24:00
Список адресов по очередям — здесь.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.