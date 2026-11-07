Заснежило: попытаются ли россияне прорываться на Харьков, оценили в ВСУ

На Харьковщине сохраняется постоянное давление россиян в приграничных и прифронтовых районах, однако признаков подготовки к масштабному прорыву на Харьков или другим крупным операциям сейчас нет. В то же время на ситуацию на фронте начинает влиять смена погоды и первые заморозки, рассказал в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«Надо понимать, что у нас сейчас будет меняться погода. И это может быть использовано в обе стороны. С одной стороны, сейчас ясно, с другой стороны, начинаются заморозки, начинается минусовая температура. Температура скачет между минусом и плюсом, что не очень хорошо для применения БпЛА», — отметил Трегубов.

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По его словам, за прошедшие сутки на направлении зафиксировали восемь боев.

«Это достаточно заметно, но не настолько, чтобы можно было говорить о каком-то особом оживлении россиян на местности. Остается активность на Южно-Слобожанском направлении. Есть попытки на Купянском направлении продвинуться в сторону Радьковки. В целом, я бы сказал, что относительно обычный день», — констатировал спикер.

Трегубов подчеркнул, что подготовки противника к каким-либо масштабным действиям с наступлением морозов и первыми снегопадами на данный момент не фиксируют.

«Сказать, что мы видим какую-то подготовку к чему-то массовому, там прорыв на Харьков — нет. Абсолютно точно нет, потому что мы видим передвижение российских войск, мы видим их накопление. Перед россиянами стоит задача создавать зону контроля в ближнем приграничье. А это все-таки не про какой-то большой прорыв, это про постоянное давление. И к постоянному давлению они и прибегают», — подытожил Трегубов.