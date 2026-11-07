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Первый снег выпал ночью под Харьковом (фото, видео)

Оригинально 07:39   07.11.2026
Елена Нагорная
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Первый снег выпал ночью под Харьковом (фото, видео)

В пригороде Харькова ночью прошел первый снегопад, в результате чего к утру образовался тонкий снежный покров.

Мокрый снег припорошил сосны, а также осеннюю листву и зеленую траву. Из-за плюсовой температуры покров постепенно тает, но природа все еще сохраняет зимний пейзаж.

Первые признаки приближения зимы в регионе фиксировали еще накануне. Из густых туч несколько раз срывалась ледяная крупа (мягкий град), которая образуется, когда снежинки проходят через теплый слой воздуха, тают, а у поверхности земли снова замерзают.

Ранее синоптики прогнозировали, что в ноябре все должно быть в пределах климатической нормы: среднемесячная температура воздуха может составить 1,6 градуса тепла, а количество осадков – 42 мм.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2026 в 07:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пригороде Харькова ночью прошел первый снегопад, в результате чего к утру образовался тонкий снежный покров.".