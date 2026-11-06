Была в Харькове и снималась в «МастерШеф» вместо лечения: подозрение военной

Правоохранители сообщили о подозрении старшему лейтенанту ВСУ, которая, по данным следствия, вместо стационарного лечения принимала участие в съемках телевизионного шоу «МастерШеф».

Как сообщили в ГБР, фигурантка несколько месяцев не выполняла служебные обязанности, но продолжала получать денежное обеспечение.

«С апреля до августа 2025 года военнослужащая официально находилась на стационарном лечении в одном из военно-медицинских учреждений. Однако фактически большую часть этого времени она проводила вне больницы. Женщина находилась в Киеве, Харькове и в Одесской области, занималась собственными делами и даже участвовала в съемках популярного кулинарного проекта «МастерШеф», — отметили правоохранители.

В то же время, командование воинской части считало, что офицер проходит лечение, и продолжало начислять ей надлежащие выплаты. В результате этого государству нанесен ущерб почти на 250 тыс. грн, установили в ГБР.

Женщине сообщили о подозрении в уклонении от военной службы путем обмана и мошенничестве.

Досудебное расследование продолжается. Сотрудники ГБР устанавливают все обстоятельства сделки и возможных соучастников.